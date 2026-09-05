Snoop Dogg busca catador de helados: el trabajo soñado con sueldo de U$S 10.000 al mes

Requisitos

Curiosidad, habilidades sociales sólidas, una personalidad extrovertida, criterio cultural agudo; el elegido estará conectado con las tendencias de alimentos y sabores, y tendrá la capacidad de identificar lo que está a punto de convertirse en tendencia antes de que llegue al público general son algunas de características que se valorarán para la elección. "Desde pintas hasta paletas de helado Snoopsicles y algunas cosas nuevas que se están cocinando, cada bocado tiene que ser perfecto. Es por eso que nos asociamos con Deel para encontrar al próximo catador oficial de Dr. Bombay. Si reconoces el buen sabor cuando lo pruebas, queremos que te unas", dijo Snoop Dogg.