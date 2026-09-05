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Snoop Dogg busca catador de helados: el trabajo soñado con sueldo de U$S 10.000 al mes

El rapero y empresario lanzó una convocatoria global para su marca "Dr. Bombay". El puesto es remoto, con viajes ocasionales y la posibilidad de crear un sabor temático junto al equipo.

Snoop Dogg busca catador de helados: el trabajo soñado con sueldo de U$S 10.000 al mes
Hace 10 Min

Hay tiempo hasta dentro de dos semanas para postularse desde cualquier parte del mundo para un trabajo que es de sueño y para una sola persona se hará realidad. Snoop Dogg, es uno de los raperos más influyentes de los últimos años, y su fortuna no sólo fue a parar a la música. El cantante es empresario, dedicado a la industria de los helados. 

Confundó “Dr. Bombay” que busca una persona para ser catador de helados con un sueldo de U$S 10.000 dólares mensuales por esta tarea. La compañía de gestión global de nómina, Deel, se hará cargo de la contratación, proporcionando un grupo de candidatos calificados de todo el mundo para entrevistar. La vacante de empleo ya está abierta.

Descripción de la tarea

El puesto es completamente remoto, con reuniones virtuales regulares y la posibilidad de hacer algunos viajes. La posición está diseñada para ser inmersiva y continua: el catador de helados puede involucrarse tanto como desee, informando regularmente al equipo sobre sabores, tendencias e ideas. La persona contratada colaborará con el equipo de “Dr. Bombay” para crear un sabor de helado temático de Deel.

Requisitos

Curiosidad, habilidades sociales sólidas, una personalidad extrovertida, criterio cultural agudo; el elegido estará conectado con las tendencias de alimentos y sabores, y tendrá la capacidad de identificar lo que está a punto de convertirse en tendencia antes de que llegue al público general son algunas de características que se valorarán para la elección. "Desde pintas hasta paletas de helado Snoopsicles y algunas cosas nuevas que se están cocinando, cada bocado tiene que ser perfecto. Es por eso que nos asociamos con Deel para encontrar al próximo catador oficial de Dr. Bombay. Si reconoces el buen sabor cuando lo pruebas, queremos que te unas", dijo Snoop Dogg.

“Yo me encargaré de la ciencia detrás de escena; tú solo necesitas aportar curiosidad, papilas gustativas refinadas y un gran apetito para tener un impacto en el futuro de Dr. Bombay. Al trabajar con Deel, podemos encontrar a nuestro catador de helados internacional en cualquier rincón del mundo", citó por su parte la Dra. Maya Warren, científica especializada en helados de Dr. Bombay.

Cómo será el contrato

El acuerdo inicial es una colaboración de tres meses entre Deel y “Dr. Bombay”, con el potencial para futuras oportunidades en el equipo de marketing de Dr. Bombay más adelante. Ambas empresas también planean trabajar juntos en contenido que presente el candidato seleccionado, destacando el puesto y cómo es realmente trabajar desde adentro. 

Pueden presentarse creadores de contenido, fanáticos de la gastronomía, especialistas en marketing, estudiantes, emprendedores, periodistas, chefs y también personas con trayectorias menos convencionales. La compañía asegura que no busca a un crítico gastronómico tradicional ni a alguien demasiado formal. Quiere una personalidad curiosa, aventurera y conectada con lo que sucede culturalmente.

EN LÍNEA. Así luce el aviso de convocatoria para la postulación. EN LÍNEA. Así luce el aviso de convocatoria para la postulación.
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