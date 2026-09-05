Phil Collins le pone música al videojuego más esperado del año con una canción que da pistas: ¿habrá un final trágico?

Siguen los adelantos que Rockstar, la corporación dueña y creadora de Grand Theft Auto VI (GTA 6), hace del videojuego que se lanzará el 19 de noviembre. Tres capturas y otro tráiler son los nuevos anticipos de y es el clip el que llamó la atención de los seguidores. El vídeo promocional también ofreció la mayor muestra hasta la fecha de cómo sonarán las aventuras, con más de una docena de nuevas pistas añadidas a la lista de música del juego.
Hace 20 años, un Phil Collins virtualmente recreado subió al escenario en Vice City Stories (la ciudad inspirada en Miami), ambientada en 1984, para interpretar “In the Air Tonight”, la famosa canción que cerró el último episodio de la exitosa serie Miami Vice.
El último avance confirmó la inclusión de “Against All Odds”, el sencillo de Collins de 1984 que acompañó a la película del mismo nombre, que narra el romance condenado entre un jugador de fútbol americano en decadencia y la dueña de un club nocturno. El homenaje al cantante de Genesis en Grand Theft Auto fue bastante evidente.
La clásica canción de Collins, "Against All Odds (Take a Look at Me Now)", fue incluida por Rockstar Games en el segundo tráiler oficial. El tema ambienta el nuevo adelanto y añade una fuerte carga emocional a las escenas mostradas.
Por el significado de la letra (amor difícil y la posibilidad de una ruptura es el argumento), ha llevado a los fans a especular que la relación entre los protagonistas, Jason y Lucia, podría tener un destino trágico o estar llena de traiciones. Collins hizo historia en los videojuegos al convertirse en un personaje con misiones propias en GTA de 2006, donde incluso se podía asistir a un concierto virtual suyo para escuchar "In the Air Tonight".
Toda la banda sonora
Collins se une a una creciente banda sonora que abarca desde el rock clásico de los yates hasta himnos de estadio y R&B contemporáneo. Aquí están todas las canciones que aparecieron en el tráiler de GTA 6 en Netflix:
“Against All Odds (Take a Look at Me Now)” de Phil Collins
"Pero creo que es un sueño" de Captain & Tennille
“Devil Woman” de Cliff Richard
"Pound Town" de Sexyy Red
“Love Bites” de Def Leppard
"People Are People" de Depeche Mode
“Pop Bottles” de Birdman y Lil Wayne
Aluna, Jayda G's “Mine O' Mine”
“Skrilla” de Kodak Black
Elderbrook, Bob Moses' “Luz interior”
Los Bellamy Brothers “Deja que tu amor fluya”
Chimbala, “Se Me Nota (Agarrame)” de Omega Prod by B-One
Chk Chk Chk (!!!) (con Meah Pace) "Fuera de la red"
"Autos y chicas" de Prefab Sprout