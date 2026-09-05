Phil Collins le pone música al videojuego más esperado del año con una canción que da pistas: ¿habrá un final trágico?

Siguen los adelantos que Rockstar, la corporación dueña y creadora de Grand Theft Auto VI (GTA 6), hace del videojuego que se lanzará el 19 de noviembre. Tres capturas y otro tráiler son los nuevos anticipos de y es el clip el que llamó la atención de los seguidores. El vídeo promocional también ofreció la mayor muestra hasta la fecha de cómo sonarán las aventuras, con más de una docena de nuevas pistas añadidas a la lista de música del juego.