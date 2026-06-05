Scania apuesta al GNC: "Hacer una ruta logística puede implicar hasta un 50% de ahorro operativo"
"Scania está muy comprometida a nivel global con la sustentabilidad y con una forma de hacer negocios responsablemente", sostuvo Marco Rebellato, NOA Regional Sales Manager de Scania, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro. El ejecutivo explicó que toda la estrategia de la compañía se encuentra alineada bajo el denominado "Scania Way", una filosofía corporativa basada en conceptos como responsabilidad, respeto por el individuo y eficiencia energética. Según detalló, el cuidado ambiental atraviesa toda la estructura de la empresa. "A nivel global, todas las fábricas de Scania funcionan con energía 100% libre de combustibles fósiles y en Argentina no solamente la planta industrial de Tucumán trabaja con energía limpia, sino también toda la red de concesionarios", explicó.
Para Rebellato, el gran desafío actual pasa por adaptar las tecnologías a la realidad de cada país. "Scania tiene motores eléctricos, híbridos, a hidrógeno, GNC y biometano, pero cada mercado necesita soluciones distintas según su matriz energética", señaló.
En el caso argentino, explicó que el desarrollo del GNC permitió avanzar hacia una alternativa mucho más viable para el transporte pesado. "En Argentina se trabajó sobre la tecnología GNC porque existe una matriz muy desarrollada. Hoy un camión impulsado con biometano puede reducir hasta un 90% los gases de efecto invernadero", afirmó.
El ejecutivo aseguró además que la eficiencia energética será determinante en los próximos años para la competitividad del transporte. "Se vienen mercados mucho más competitivos y el transportista va a hacer la diferencia bajando costos y siendo más eficiente", remarcó y agregó "hoy hacer una ruta logística con GNC puede implicar hasta un 50% de ahorro operativo en gasto directo de combustible".
Por último, mencionó los programas impulsados por la compañía para reducir la brecha de género dentro del sector. "No se trata solamente de vender un producto robusto o confiable, sino de acompañar una transición hacia un transporte más eficiente, conectado y sustentable", concluyó.