Scania apuesta al GNC: "Hacer una ruta logística puede implicar hasta un 50% de ahorro operativo"

"Scania está muy comprometida a nivel global con la sustentabilidad y con una forma de hacer negocios responsablemente", sostuvo Marco Rebellato, NOA Regional Sales Manager de Scania, durante su participación en "Encuentros LA GACETA": Movilidad y Futuro. El ejecutivo explicó que toda la estrategia de la compañía se encuentra alineada bajo el denominado "Scania Way", una filosofía corporativa basada en conceptos como responsabilidad, respeto por el individuo y eficiencia energética. Según detalló, el cuidado ambiental atraviesa toda la estructura de la empresa. "A nivel global, todas las fábricas de Scania funcionan con energía 100% libre de combustibles fósiles y en Argentina no solamente la planta industrial de Tucumán trabaja con energía limpia, sino también toda la red de concesionarios", explicó.