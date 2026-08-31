UCR Tucumán: Romano Norri confirmó que competirá por la presidencia y cuestionó al municipio capitalino
Resumen para apurados
- El legislador Agustín Romano Norri confirmó que encabezará la lista Roja y Blanca para presidir la UCR de Tucumán en las elecciones internas del 20 de septiembre.
- El dirigente denunció falta de internas en la última década y atomización en siete listas, al tiempo que criticó con dureza la gestión municipal de la capital tucumana.
- La normalización partidaria busca renovar el radicalismo, reorganizar la oposición local y definir la estrategia de futuras alianzas para disputar el poder provincial.
La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán comienza a tomar forma. Con el cronograma electoral en marcha y siete listas que prevén competir por la conducción partidaria, el legislador Agustín Romano Norri confirmó a LA GACETA que encabezará la lista Roja y Blanca para disputar la presidencia del radicalismo provincial.
“Nosotros ya venimos desde el año pasado trabajando. Tenemos una lista, la Roja y Blanca, que hoy vamos a presentar de cara al cronograma electoral”, señaló Romano Norri en LG Play. Según explicó, el espacio se presenta como una alternativa de renovación dentro del partido, con el objetivo de recuperar el vínculo territorial y generacional del radicalismo.
En ese sentido, sostuvo que la UCR debe volver a tener contacto directo con los vecinos y recuperar presencia en los distintos puntos de la provincia. “Hay que volver a recuperar esa vigencia territorial y también una vigencia generacional”, afirmó. Su propuesta, dijo, combinará dirigentes jóvenes con referentes de mayor experiencia, pero con nuevas ideas y una mirada acorde a las demandas actuales de la sociedad.
Las elecciones internas están previstas para el 20 de septiembre, según el cronograma partidario. Romano Norri destacó que están habilitados a participar más de 45.000 afiliados y cuestionó que durante los últimos años no se hayan realizado elecciones internas con regularidad.
“Nosotros en 2016 hicimos una elección interna y no hacemos una elección interna hace 10 años. Eso demuestra que hay un desmanejo en el partido”, sostuvo.
El legislador también apuntó contra la falta de actualización del padrón partidario. Aseguró que en los últimos años su sector presentó unas 8.200 fichas de afiliación que, según afirmó, no fueron incorporadas. Para Romano Norri, esto refleja la existencia de sectores que buscan mantener una estructura partidaria reducida.
“Hay gente que no quiere que el radicalismo crezca, que no quiere que se recupere a lo largo y a lo ancho de la provincia y que sea una alternativa. Quieren tener un partido chiquito donde tengan una cuota de poder”, cuestionó.
Siete listas y el desafío de recuperar protagonismo
La competencia interna tendrá, en principio, siete listas. Romano Norri consideró que la cantidad de espacios que participarán de la elección es una muestra de la fragmentación que atraviesa actualmente al radicalismo.
“Nosotros no podemos tener tantas diferencias como siete listas. A lo sumo que haya dos, tres listas, confrontar diferentes visiones, matices e ideas. Pero bueno, eso demuestra la atomización que tiene el radicalismo”, analizó.
Sin embargo, remarcó que el resultado de la interna no debería profundizar las divisiones. “Gane quien gane el 21 de septiembre tenemos que estar todos juntos trabajando para hacer esa alternativa que Tucumán necesita”, afirmó, aunque la fecha prevista para los comicios es el 20 de septiembre.
En esa línea, planteó que la normalización del partido debe ser el primer paso para reorganizar también a la oposición provincial. “Es fundamental organizar el radicalismo para organizar la oposición en la provincia”, sostuvo.
Críticas a la gestión municipal
Durante la entrevista con LG Play, Romano Norri trasladó buena parte de su discurso hacia San Miguel de Tucumán y cuestionó duramente la gestión municipal.
“En San Miguel de Tucumán vamos a tener una alternativa para vencer a un gobierno municipal que está dejando al abandono a los 309 barrios”, afirmó. Según el legislador, existe una falta de planificación urbana y las obras anunciadas por el municipio representan, a su criterio, soluciones parciales.
“No hay una planificación sobre la ciudad que queremos, sobre cómo poner a San Miguel de Tucumán en el eje del Gran San Miguel de Tucumán, donde vivimos más del 60% de los tucumanos”, sostuvo.
Romano Norri también cuestionó las políticas vinculadas al transporte público. Consideró que la ciudad necesita una transformación integral y propuso avanzar con una licitación nacional e internacional, además de incorporar a las universidades y especialistas en el diseño de un nuevo sistema.
“¿Cómo van a solucionar los problemas del transporte en la ciudad con Aetat? Si son parte del problema, no de la solución”, cuestionó. Como ejemplos, mencionó los sistemas de transporte implementados en ciudades latinoamericanas como Medellín y Curitiba. “Nosotros vamos a proponer cosas diferentes que tienen que salir de una política. La ciudad de San Miguel de Tucumán se ha quedado 50 años atrás”, afirmó.
¿Candidato a intendente?
Consultado sobre una eventual candidatura a intendente de San Miguel de Tucumán, Romano Norri no descartó encabezar un proyecto electoral para la capital.
“Puedo encabezar ese proyecto, tranquilamente puedo hacerlo o puede ser cualquiera otro correligionario”, respondió. De todos modos, aclaró que su prioridad actual es construir un espacio colectivo y fortalecer al radicalismo.
El legislador recordó además los proyectos que, junto con otros dirigentes, impulsó en la capital, entre ellos iniciativas vinculadas con la recuperación de espacios públicos. “No estoy dispuesto a no darle una alternativa a los vecinos de San Miguel de Tucumán”, remarcó.
También cuestionó la falta de planificación y de innovación en la ciudad. “No podemos estar los tucumanos perdiendo entre una hora y dos horas por día para venir a trabajar, para movernos en nuestra ciudad. Eso no es una ciudad amigable”, planteó.
Sin definición sobre alianzas
Respecto de un eventual acuerdo con otros espacios opositores, incluida La Libertad Avanza, Romano Norri evitó anticipar definiciones. Consideró que primero debe normalizarse la UCR y luego será la conducción partidaria la que determine la estrategia electoral.
“Esa es una decisión que tiene que tomar el partido”, sostuvo. Y agregó: “Vamos a convocar a todos los que pensamos parecido”.
En ese marco, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura a gobernador y señaló que cualquier definición deberá surgir de las estructuras orgánicas del radicalismo.
“Yo soy afiliado y militante del radicalismo y por eso entiendo que hay que presidir el radicalismo y, en base a eso, nosotros vamos a tomar las decisiones que el radicalismo orgánicamente tome”, afirmó.
Romano Norri cerró con una definición que sintetiza el perfil que busca darle a su candidatura: “No estoy dispuesto a que el radicalismo siga siendo el partido de la derrota digna”. Y planteó como objetivo que la UCR vuelva a competir con posibilidades concretas de poder: “Quiero ganar la ciudad de Tucumán y quiero ser un proyecto alternativo en la provincia de Tucumán”.