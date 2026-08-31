UCR Tucumán: Romano Norri confirmó que competirá por la presidencia y cuestionó al municipio capitalino

En ese sentido, sostuvo que la UCR debe volver a tener contacto directo con los vecinos y recuperar presencia en los distintos puntos de la provincia. “Hay que volver a recuperar esa vigencia territorial y también una vigencia generacional”, afirmó. Su propuesta, dijo, combinará dirigentes jóvenes con referentes de mayor experiencia, pero con nuevas ideas y una mirada acorde a las demandas actuales de la sociedad.