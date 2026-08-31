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Qué santos se celebran hoy, 31 de agosto: el santoral del día

En el Santoral se destacan figuras vinculadas al martirio, la vida monástica y la caridad.

Qué santos se celebran hoy, 31 de agosto: el santoral del día
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia católica conmemora este 31 de agosto a santos y beatos, destacando a San Ramón Nonato por su legado de fe, entrega y protección a las embarazadas.
  • El santoral del día incluye también a San Arístides y San Paulino de Tréveris, figuras históricas recordadas por la defensa de la doctrina y el martirio cristiano.
  • En España y Latinoamérica se realizan misas y procesiones patronales, manteniendo vigente la devoción e intercesión por los recién nacidos y sus madres.
Resumen generado con IA

Como cada día, el calendario litúrgico de la Iglesia católica recuerda a santos y beatos que dejaron un legado de fe, entrega y testimonio cristiano. En esta fecha, destacan figuras vinculadas al martirio, la vida monástica y la caridad.

Santos y beatos del 31 de agosto

San Ramón Nonato: patrono de las embarazadas, parturientas y recién nacidos. Nació en el siglo XIII en Cataluña y recibió el nombre “Nonato” por haber sido extraído del vientre de su madre fallecida. Fue cardenal de la Iglesia y se destacó por su dedicación a liberar esclavos en África.

San Aristides de Atenas: filósofo cristiano del siglo II, conocido por su Apología, una de las primeras defensas de la fe cristiana ante el emperador Adriano.

San Paulino de Tréveris: obispo del siglo IV que sufrió el exilio por mantenerse fiel a la doctrina contra el arrianismo.

Beato Andrés Dotti: dominico italiano del siglo XIII, recordado por su vida de oración y penitencia.

Otros santos del día: San José de Arimatea, venerado en algunas tradiciones como el discípulo que sepultó a Jesús, y San Aidan de Lindisfarne, misionero irlandés que evangelizó el norte de Inglaterra en el siglo VII.

Reflexión del santoral de hoy

El santoral del 31 de agosto invita a reflexionar sobre la fe como compromiso de servicio, valentía y esperanza. San Ramón Nonato, en particular, es invocado por quienes esperan un hijo o atraviesan un embarazo, siendo un símbolo de protección y confianza en la vida.

Celebraciones y devoción popular

En varios lugares de España y América Latina se celebran fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato, con procesiones, misas y oraciones especiales. Muchos fieles también rezan hoy pidiendo su intercesión por las madres y los niños recién nacidos.

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