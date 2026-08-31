Ingenio Santa Rosa impulsa un proyecto integral de Desarrollo Local en Monteros

"El proyecto parte de una premisa central: el desarrollo de una comunidad requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo, capaz de contemplar tanto las necesidades actuales como las oportunidades futuras”, destaca el licenciado Germán Latina, Jefe de Seguridad Laboral y Medioambiente de la empresa. En ese sentido, el plan estratégico de acción, aclara Latina, “contempla tres grandes ejes: educación, concientización ambiental e inserción sociolaboral”.