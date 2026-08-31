Ingenio Santa Rosa impulsa un proyecto integral de Desarrollo Local en Monteros

Temas Industriales SA y Bioenergía Santa Rosa SA, que pertenecen al Ingenio y Destilería Santa Rosa, proponen una iniciativa cuyo propósito es generar un impacto positivo y sostenible en su zona de influencia en Monteros, con un plan estratégico que articula educación, conciencia ambiental e inserción sociolaboral. Las acciones estarán destinadas a la comunidad en general, con especial atención en los jóvenes.
Con la mirada puesta en el desarrollo sostenible de su zona de influencia, el Ingenio Santa Rosa decide avanzar en la implementación de un proyecto integral de Desarrollo Local en Monteros, una propuesta que articula distintas líneas de acción orientadas a fortalecer las oportunidades de la comunidad y acompañar procesos de transformación social.
"El proyecto parte de una premisa central: el desarrollo de una comunidad requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo, capaz de contemplar tanto las necesidades actuales como las oportunidades futuras”, destaca el licenciado Germán Latina, Jefe de Seguridad Laboral y Medioambiente de la empresa. En ese sentido, el plan estratégico de acción, aclara Latina, “contempla tres grandes ejes: educación, concientización ambiental e inserción sociolaboral”.
Las iniciativas estarán dirigidas a la comunidad en general, promoviendo espacios de participación, aprendizaje y sensibilización, y tienen a los jóvenes como uno de sus principales destinatarios, entendiendo que su formación y la generación de nuevas oportunidades resultan fundamentales para construir un futuro con oportunidades reales.
Educación para ampliar oportunidades
Uno de los pilares del proyecto es la educación, concebida por el Ingenio Santa Rosa como una herramienta fundamental para fortalecer capacidades, ampliar horizontes y generar nuevas oportunidades.
Las acciones buscan acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en sus trayectorias educativas, al tiempo que se promueven instancias de formación para incorporar conocimientos y habilidades para el desarrollo personal y comunitario.
Conciencia ambiental y compromiso con el territorio
A través de acciones de educación y sensibilización ambiental, se busca promover una mayor conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales y fortalecer prácticas responsables en la comunidad.
La iniciativa apunta, de este modo, a generar una participación activa de los vecinos en el cuidado del entorno, entendiendo que la construcción de una comunidad sostenible también depende de los hábitos y decisiones cotidianas de sus habitantes.
Formación e inserción sociolaboral
Este eje está vinculado con la inserción sociolaboral, con especial énfasis en los jóvenes. La propuesta genera herramientas para mejorar sus posibilidades de acceso al mundo del trabajo, mediante instancias de capacitación, formación y desarrollo de competencias.
El objetivo es favorecer la construcción de proyectos de vida autónomos, fortaleciendo las capacidades de quienes buscan incorporarse al mercado laboral y acompañando especialmente a aquellos sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades de empleo en su propia comunidad.
Una mirada integral sobre el desarrollo
Con este proyecto, el Ingenio Santa Rosa busca profundizar su vínculo con la comunidad de Monteros desde una perspectiva que trascienda acciones aisladas y avance hacia una estrategia integral de Desarrollo Local, con objetivos de mediano y largo plazo.
La propuesta plantea así un desafío compartido: generar condiciones para que educación, cuidado ambiental y trabajo se conviertan en motores de desarrollo y en herramientas concretas para mejorar las oportunidades de la comunidad.
En este camino, el protagonismo de los jóvenes aparece como un componente fundamental. Invertir en su educación, acompañar su formación y acercarlos a nuevas oportunidades significa también invertir en el futuro de Monteros.
El proyecto integral impulsado por el Ingenio Santa Rosa representa, de esta manera, una apuesta por construir capital social en el territorio, promoviendo una comunidad más formada, consciente y preparada para afrontar los desafíos del futuro.