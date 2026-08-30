Todo sobre la vuelta del Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Resumen para apurados
- Las Fuerzas Armadas argentinas confirmaron que en septiembre reabrirán la inscripción al Servicio Militar Voluntario para jóvenes de entre 18 y 28 años en todo el país.
- La convocatoria exige primaria completa y no tener antecedentes. Los ingresantes firmarán un contrato por dos años y recibirán capacitación técnica y de oficios.
- La iniciativa busca consolidar la defensa nacional y mejorar la inserción laboral de los jóvenes mediante certificaciones oficiales de oficios para el mercado de trabajo.
Las Fuerzas Armadas argentinas confirmaron que "en septiembre regresa el Servicio Militar Voluntario" en el país. Esta iniciativa convoca a ciudadanos de entre 18 y 28 años que deseen integrarse a las filas de la institución de manera opcional.
Quienes resulten elegidos firmarán un "compromiso formal de permanencia" para cumplir con las condiciones vigentes. Durante su estadía, los soldados obtendrán capacitación técnica y certificaciones oficiales de oficios útiles para el ámbito laboral.
Requisitos de ingreso y condiciones de las fuerzas
El proceso de admisión exige diferentes pautas según el organismo seleccionado por el aspirante. Para ingresar al Ejército, se requiere ciudadanía argentina, edad entre 18 y 24 años, educación primaria completa y carecer de antecedentes penales. La incorporación depende enteramente de la decisión individual del postulante y de las vacantes institucionales del momento.
Tras superar el período inicial de evaluación, los voluntarios firman un contrato de dos años de duración. En ese intervalo, realizan tareas militares asignadas y acceden a variados beneficios sociales o de trabajo. En la Fuerza Aérea, existe la opción de renovar el acuerdo hasta cumplir los veintiocho años de edad.
Límites legales y oportunidades de crecimiento
La Ley 24.429 establece que el límite para permanecer en el Servicio Militar Voluntario es a los 28 años. Al alcanzar dicha edad, el soldado debe concluir sus actividades antes de finalizar el período anual. El reglamento determina que la continuidad depende de las aptitudes físicas y necesidades de cada fuerza.
Quienes completen el servicio accederán a mejores oportunidades laborales gracias a los oficios aprendidos. El programa entrega certificaciones oficiales válidas para aquellos jóvenes sin estudios secundarios terminados. Con este relanzamiento, el Estado busca consolidar la defensa nacional mediante personal capacitado.