La misa de hoy: el camino que conduce a la vida

Llegamos al pasaje del Evangelio según san Mateo en el que Jesús nos introduce en uno de los núcleos más profundos de la vida cristiana: el camino de la cruz.

“El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. Son palabras exigentes, que contrastan fuertemente con una cultura que muchas veces propone la búsqueda permanente de la comodidad, del éxito inmediato y de la realización individual.

Pero, ¿qué significa realmente tomar la cruz?

No se trata de buscar el sufrimiento ni de resignarse pasivamente ante las dificultades de la vida. La cruz que Jesús propone es, ante todo, la consecuencia de amar de verdad. Amar implica salir de uno mismo, asumir responsabilidades, permanecer fiel cuando sería más fácil abandonar, servir cuando sería más cómodo pensar solamente en el propio interés.

Todos conocemos, de un modo u otro, el peso de la cruz: una enfermedad, una preocupación familiar, una pérdida, un fracaso, una situación de incertidumbre.

Pero también existen otras cruces, menos visibles: la fidelidad cotidiana, la honestidad cuando nadie nos ve, el esfuerzo por perdonar, la paciencia ante las fragilidades de los demás, la perseverancia en el bien cuando parece que no da resultados.

El cristianismo no ofrece un camino que evite todas las dificultades. Jesús mismo no recorrió un camino de privilegios. Nos mostró que el amor auténtico tiene un precio y que hay realidades que sólo se alcanzan mediante la entrega.

Por eso, el Evangelio nos plantea una pregunta decisiva: ¿qué hacemos con nuestra vida? Podemos intentar conservarla encerrándonos en nosotros mismos, protegiendo exclusivamente nuestros intereses y evitando todo aquello que implique compromiso. Sin embargo, paradójicamente, Jesús afirma que quien quiere salvar su vida a cualquier precio termina perdiéndola.

En cambio, quien entrega su vida por amor descubre una vida nueva.

Ésta es la paradoja cristiana: perder para encontrar, entregar para recibir, morir a uno mismo para vivir verdaderamente.

El camino de la cruz, por tanto, ha de vertebrar la vida de todo cristiano. No como un culto al dolor, sino como una manera de vivir el amor hasta las últimas consecuencias. Sólo recorriendo ese camino, siguiendo los pasos de Jesús, descubrimos que la cruz no tiene la última palabra.

Porque el camino de la cruz conduce a la Pascua.

Y quizá ésta sea una de las grandes enseñanzas que necesitamos recuperar en nuestro tiempo: no todo lo difícil es inútil, no todo sacrificio carece de sentido y no toda pérdida es una derrota. Hay cruces que, asumidas con amor, nos hacen más humanos, más libres y más capaces de amar.

Seguir a Cristo es aprender cada día este difícil arte: no vivir preguntándonos solamente qué podemos recibir de la vida, sino también qué podemos entregar para que la vida de los demás sea mejor.

La cruz no es el final del camino.

Cuando se camina detrás de Jesús, es el camino que conduce a la vida.