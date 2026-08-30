“Alberdi en el espejo”: génesis de una ficción cinematográfica

Alberdi y el deseo

Alberdi fue músico y demiurgo: fue alguien que vio en las ideas el material para crear un mundo político. Alberdi fue un demiurgo que imaginó la realidad que no existía. Fue un intelectual que obró como un artista. En su juventud compuso obras musicales y creó un método para tocar el piano. Como un filósofo de la música, como un pensador, en la madurez pensó un régimen para organizar el país. Fue un intelectual que inventó –como un músico– las reglas del país futuro. Tenía el modelo del liberalismo asociado al progreso. Vio al capitalismo como un sistema de mejoría. Lo extraño fue que él como persona no viviera una vida epicúrea o ligada a los placeres mundanos, el erotismo, el hedonismo capitalista. Su deseo fue un deseo de ideas. Su eros fue racionalista. Por eso se apartó, como Kafka, de la vida mundana, de las mujeres y del matrimonio. ¿Por qué depositó el deseo en el mercado y negó su eros personal?