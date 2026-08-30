Las alas derretidas de Jason Arday

De la consagración a la cacería

Sin duda, Jason Arday era alguien peculiar, notablemente talentoso, aun cuando su tendencia a la fantasía facilitara su desprestigio o caricatura. Algo nada sorprendente, habría que admitir: todas las historias de impostores se construyen mezclando en distintas dosis verdades con mentiras, situaciones con antecedentes incontestables con otras cuyas pistas se pierden en rincones oscuros, inaccesibles. Lo comprobado, y lo que nadie puede refutar, es que a los 23 años se graduaría en Educación Física en la Universidad de St Mary’s. Un primer paso para una escalada de desafíos. Obtendría luego un master en Educación y Pedagogía, lo que le abrió las puertas de la Universidad de John Moores, en Liverpool, donde se doctoró. Al mismo tiempo, sus méritos como atleta y sus campañas por la diversidad racial lo transformarían en una figura popular y admirada. En esta época le llegarían ofertas de empleo en las universidades de Durham y Glasgow, donde sus trabajos de investigación gozarían de un espaldarazo académico de prestigio. Todo junto, sin duda, iba a contribuir a que en 2023 recibiera el mayor reconocimiento de su vida, aunque más tarde se probara como un regalo envenenado: la llamada de Cambridge ofreciéndole el puesto de profesor de Sociología de la Educación. Sólo tenía 37 años y pasaba a convertirse, en ese ambiente elitista y de tradiciones centenarias, en el docente negro más joven en la historia de la universidad. Lo que creía un premio, acabó siendo su condena. Desde el primer instante sufriría un acoso asfixiante de medios conservadores y de las redes sociales. Sólo en el día en que asumió su cargo recibiría más de 200.000 correos, unos felicitándolo con sinceridad y aprecio y muchos otros de odio, con insultos centrados en su color de piel, poniendo en duda sus cualificaciones y el acento en que “unas malditas reglas de lo políticamente correcto” le permitían a un intruso desclasado el acceso en esas distinguidas aulas. No obstante, las cifras muestran la realidad: apenas 75 de las 6.180 personas que componen el claustro de Cambridge son negras; profesores titulares, sólo cinco, ahora cuatro.