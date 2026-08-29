Amenaza de muerte en una escuela: una profesora encontró un escalofriante mensaje en el baño

Resumen para apurados
- Una docente halló este miércoles una amenaza de muerte escrita en el espejo del baño de la Escuela 210 de Esquel, Chubut, lo que desató la intervención policial y educativa.
- El mensaje intimidatorio dirigido a las maestras activó los protocolos de seguridad. Se sospecha que pudo ser escrito por un alumno, generando temor entre el personal docente.
- La Policía investiga el hecho para identificar al autor y asegurar el normal desarrollo de las clases, en un contexto de creciente alerta por violencia en colegios del país.
Una grave situación generó preocupación entre docentes, alumnos y familias de una escuela de Esquel, Chubut, luego de que una profesora encontrara una amenaza de muerte escrita en uno de los espejos del baño del establecimiento.
El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 14.30, en la Escuela N° 210, ubicada en el barrio Badén. Una integrante de la institución ingresó al baño y descubrió un mensaje escrito con letras de imprenta y de gran tamaño, dirigido contra las maestras.
La inscripción decía: “Voy a cagar matando a las seño”. Ante la gravedad del mensaje, la docente informó inmediatamente lo ocurrido a la Dirección de la escuela.
Activaron el protocolo tras la amenaza en la escuela de Esquel
Las autoridades educativas dieron aviso a Supervisión y solicitaron la intervención de la Policía, que se presentó en el establecimiento para analizar la situación y poner en marcha el protocolo previsto ante este tipo de amenazas.
Posteriormente, una supervisora se trasladó hasta la escuela y mantuvo una reunión con integrantes del personal docente para evaluar el escenario y definir las medidas a seguir.
Durante el encuentro, varias docentes expresaron su temor ante la posibilidad de que la amenaza pudiera derivar en un episodio de violencia. Algunas incluso plantearon la posibilidad de no asistir al establecimiento durante la jornada del jueves.
También se evaluó la posibilidad de suspender las clases, aunque finalmente esa medida no habría sido autorizada.
Sospechan que un alumno pudo haber escrito la amenaza
Mientras avanza la investigación, dentro de la comunidad educativa comenzó a circular la hipótesis de que el mensaje podría haber sido escrito por un alumno de los primeros grados, debido a las características de la letra.
Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada por las autoridades y hasta el momento no hay una persona identificada como responsable de la amenaza.
La Policía y las autoridades educativas trabajan para determinar quién realizó la inscripción, en qué circunstancias ocurrió y si existe algún elemento que permita establecer que se trató de una amenaza concreta.
El objetivo es esclarecer el episodio y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de docentes, alumnos y familias que concurren diariamente a la Escuela N° 210.
Otras amenazas y episodios de violencia en escuelas
El caso de Esquel se conoció en una semana en la que también se registraron episodios preocupantes en establecimientos educativos de Tucumán.
En una escuela de esa provincia, un estudiante llevó un arma y efectuó un disparo durante una clase de Historia. El proyectil impactó contra una pared y no hubo personas heridas.
Días después, una alumna de 12 años llevó una pistola a otra escuela tucumana, situación que derivó en la suspensión de las clases. Según el testimonio de un padre difundido por TN, la menor habría tenido intenciones de disparar durante el recreo.
En Chubut, mientras tanto, las autoridades continúan investigando para determinar quién escribió la amenaza contra las docentes de la Escuela N° 210 de Esquel, un episodio que generó temor y alteró la rutina de toda la comunidad educativa.