La probable formación de Atlético Tucumán para recibir a Belgrano

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibe esta noche a Belgrano en el José Fierro con dos variantes: los regresos de Leandro Díaz e Ignacio Galván al once inicial dispuesto por Falcioni.
- Díaz superó una lesión muscular y Galván cumplió su sanción. El DT mantendrá el esquema táctico 4-1-4-1 tras el reciente empate sin goles cosechado frente a Instituto.
- El Decano intentará aprovechar estos regresos para sumar su primera victoria como local en el torneo y consolidarse en los puestos de clasificación.
Atlético Tucumán tiene todo listo para recibir esta noche a Belgrano, desde las 21.30, en el estadio Monumental José Fierro. Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto de la formación que utilizó en el 0-0 frente a Instituto, con los regresos de Leandro Díaz e Ignacio Galván al “11” titular.
La principal novedad estaría en el ataque. Díaz dejó atrás la lesión muscular que lo mantuvo al margen durante las últimas semanas y reemplazaría a Manuel Brondo como referencia ofensiva. De esta manera, el “Loco” volvería a ocupar un lugar desde el arranque en un partido importante para el “Decano”, que buscará volver a hacerse fuerte ante su gente.
El otro cambio aparecería en el lateral izquierdo. Galván regresará luego de cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida frente a Estudiantes de Río Cuarto, en la antepenúltima fecha. Su vuelta relegaría a Juan Infante, quien fue titular en el empate sin goles contra Instituto.
En cuanto al dibujo táctico, Falcioni mantendrá el 4-1-4-1 que viene utilizando en los últimos encuentros. Leonel Vega continuaría como único mediocampista por delante de la defensa, mientras que Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola integrarían la línea de cuatro volantes detrás del centrodelantero.
La probable formación de Atlético Tucumán
Así, la probable formación de Atlético Tucumán sería: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.
El “Decano” intentará aprovechar los regresos para conseguir una victoria que todavía se le niega como local en este torneo y dar otro paso en la pelea por mantenerse dentro de los puestos de clasificación.