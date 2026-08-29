La probable formación de Atlético Tucumán para recibir a Belgrano

La principal novedad estaría en el ataque. Díaz dejó atrás la lesión muscular que lo mantuvo al margen durante las últimas semanas y reemplazaría a Manuel Brondo como referencia ofensiva. De esta manera, el “Loco” volvería a ocupar un lugar desde el arranque en un partido importante para el “Decano”, que buscará volver a hacerse fuerte ante su gente.