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La probable formación de Atlético Tucumán para recibir a Belgrano

El “Decano” tendría dos modificaciones para el duelo de esta noche, desde las 21.30, en el José Fierro.

FESTEJO. Los jugadores de Atlético Tucumán celebran unidos uno de los goles del “Decano”.
FESTEJO. Los jugadores de Atlético Tucumán celebran unidos uno de los goles del “Decano”.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán recibe esta noche a Belgrano en el José Fierro con dos variantes: los regresos de Leandro Díaz e Ignacio Galván al once inicial dispuesto por Falcioni.
  • Díaz superó una lesión muscular y Galván cumplió su sanción. El DT mantendrá el esquema táctico 4-1-4-1 tras el reciente empate sin goles cosechado frente a Instituto.
  • El Decano intentará aprovechar estos regresos para sumar su primera victoria como local en el torneo y consolidarse en los puestos de clasificación.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán tiene todo listo para recibir esta noche a Belgrano, desde las 21.30, en el estadio Monumental José Fierro. Julio César Falcioni realizaría dos modificaciones respecto de la formación que utilizó en el 0-0 frente a Instituto, con los regresos de Leandro Díaz e Ignacio Galván al “11” titular.

La principal novedad estaría en el ataque. Díaz dejó atrás la lesión muscular que lo mantuvo al margen durante las últimas semanas y reemplazaría a Manuel Brondo como referencia ofensiva. De esta manera, el “Loco” volvería a ocupar un lugar desde el arranque en un partido importante para el “Decano”, que buscará volver a hacerse fuerte ante su gente.

El otro cambio aparecería en el lateral izquierdo. Galván regresará luego de cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida frente a Estudiantes de Río Cuarto, en la antepenúltima fecha. Su vuelta relegaría a Juan Infante, quien fue titular en el empate sin goles contra Instituto.

En cuanto al dibujo táctico, Falcioni mantendrá el 4-1-4-1 que viene utilizando en los últimos encuentros. Leonel Vega continuaría como único mediocampista por delante de la defensa, mientras que Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola integrarían la línea de cuatro volantes detrás del centrodelantero.

La probable formación de Atlético Tucumán

Así, la probable formación de Atlético Tucumán sería: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.

El “Decano” intentará aprovechar los regresos para conseguir una victoria que todavía se le niega como local en este torneo y dar otro paso en la pelea por mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

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