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A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película?

Parejas, hijos, divorcios y muchos años después, así están Carmen y Juni Cortez hoy en día.

A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película?
Captura de Mini Espías
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A más de dos décadas del estreno de "Mini Espías" en 2001, los actores Alexa Vega y Daryl Sabara muestran sus vidas familiares y carreras tras marcar a toda una generación.
  • La saga dirigida por Robert Rodríguez catapultó la fama de ambos niños en 2001. Con el paso de los años, continuaron actuando, se casaron y consolidaron sus familias.
  • El recuerdo de la franquicia infantil sigue vigente en la cultura pop, mientras los intérpretes mantienen una activa conexión con el público a través de sus redes y proyectos.
Resumen generado con IA

El 30 de marzo de 2001 los cines estadounidenses vieron llegar a las grandes pantallas “Mini Espías”, una película de comedia y aventura en la que dos hermanos descubren la doble vida de sus padres como agentes secretos y deben seguir sus pasos para rescatarlos. Protagonizada por los jóvenes actores Alexa Vega y Daryl Sabara, sus rostros se volvieron inolvidables para toda la generación que creció con la serie de películas que se lanzó hasta 2003.

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El director Robert Rodríguez continuó con la saga hasta convertirla en una pentalogía. Sin embargo, Carmen y Juni estelarizaron solo las primeras tres: “Mini Espías”, “Mini Espías: la isla de los sueños perdidos” y “Mini Espías 3D: game over”. “Mini Espías: todo el tiempo del mundo” y “Mini Espías: Armagedón” se estrenaron en 2011 y 2023 respectivamente, con nuevos actores.

Cómo está hoy Alexa Vega, Carmen de “Mini Espías”

Alexa Vega empezó a interpretar a la estructurada y responsable Carme Cortez –la hermana mayor– cuando tenía solo 12 años. Hoy tiene 38 años, es madre de cuatro hijos y estuvo casada dos veces. En 2003, con 14 años, fue incluída en una lista de las celebridades adolescentes más “hot” del año de la revista Vanity Fair. Luego continuó teniendo apariciones en otras series y películas.

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A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película? Foto: Instagram/vegaalexa

En 2010 se casó por primera vez con el productor Sean Covel y en julio de 2012 anunció en su cuenta de X –entonces Twitter– su divorcio. Más tarde ese mismo año, Vega comenzó una relación con Carlo Pena Jr., Carlo García de la serie “Big Time Rush” de Nickelodeon. Se casaron en 2014 y tuvieron cuatro hijos entre 2016 y 2024, uno de los cuales nació muerto.

A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película? Foto: Instagram/vegaalexa

Vega tiene una presencia activa en las redes sociales. En su cuenta de Instagram –@vegaalexa– comparte sus participaciones en programas de televisión, su vida con su familia y reflexiones católicas. Durante las últimas semanas estuvo compartiendo la restauración que junto a su esposo e hijos están haciendo de toda su casa. También comparte un canal de Youtube con su esposo.

Cómo está hoy Daryl Sabara, Juni de “Mini Espías”

Daryl Sabara tenía ocho años cuando empezó a trabajar como parte del proyecto de “Mini Espías”, dándole vida al descuidado Juni Cortez. Actualmente tiene 34 años y continúa dedicándose a la actuación. En 2016 empezó una relación con la cantante Meghan Trainor y se casaron en 2018. Tuvieron tres hijos que nacieron en 2021, 2023 y a principios de 2026 en una subrogación de vientre.

A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película? Foto: Instagram/darylsabara y People

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Después de “Mini Espías” su carrera pasó por películas como “El Expreso Polar”, “Halloween”, “A Christmas Carol”, “Machete” con el actor que interpretó a su tío en la película de espionaje, y “Ben 10 contra el universo: la película”. Tuvo apariciones en televisión, siendo una de las últimas la de “Australian Idol”.

A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película? Foto: Instagram/darylsabara

En su cuenta de Instagram –@darylsabara– comparte el día a día con sus pequeños hijos y con Trainor. Uno de los niños se volvió un fanático de Spiderman, lo que Sabara elige presumir. También se compraron una casa rodante hace algunas semanas y mostraron la reacción de los niños a la nueva adquisición.

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