A 25 años de “Mini Espías”: ¿cómo están hoy los actores de la película?

El 30 de marzo de 2001 los cines estadounidenses vieron llegar a las grandes pantallas “Mini Espías”, una película de comedia y aventura en la que dos hermanos descubren la doble vida de sus padres como agentes secretos y deben seguir sus pasos para rescatarlos. Protagonizada por los jóvenes actores Alexa Vega y Daryl Sabara, sus rostros se volvieron inolvidables para toda la generación que creció con la serie de películas que se lanzó hasta 2003.