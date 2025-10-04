¿Cómo están hoy los hijos de Britney Spears?: la tensa relación con la artista

En pleno auge de su carrera, en 2004, Britney Spears se casó con el bailarín Kevin Federline y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James. Tres años, la pareja se separó y la cantante enfrentó graves problemas de adicción que no le permitieron hacerse cargo de sus chicos. Además ella misma quedó bajo la tutela de su padre y sin poder administrar su propio dinero hasta 2021. ¿Cómo están hoy sus hijos y por qué no ven a su mamá desde hace tres años?