¿Cómo están hoy los hijos de Britney Spears?: la tensa relación con la artista

En pleno auge de su carrera, en 2004, Britney Spears se casó con el bailarín Kevin Federline y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James. Tres años, la pareja se separó y la cantante enfrentó graves problemas de adicción que no le permitieron hacerse cargo de sus chicos. Además ella misma quedó bajo la tutela de su padre y sin poder administrar su propio dinero hasta 2021. ¿Cómo están hoy sus hijos y por qué no ven a su mamá desde hace tres años?
Britney Spears manifestó sus graves problemas de adicción y también psiquiátricos cuando Sean Preston y Jayden James eran muy pequeños. Por esto, los niños quedaron bajo el cuidado de su papá, con quien hasta ahora viven.
Hartos de los escándalos de su famosa mamá, optaron por mantener un perfil bajo y se mudaron el año pasado a Hawái junto Federline, su esposa Victoria Prince y sus hijos menores.
Allí celebraron sus últimos cumpleaños –Jayden cumplió 18 el 12 de septiembre y Sean cumplió 19 dos días después– y siguen sin ver a su madre desde hace tres años. Pero la saludaron con un llamado telefónico para el Día de la Madre.
Los hijos de Britney Spears no ven a su mamá desde hace tres años
Aunque se especulaba con que el vínculo se había recompuesto entre la madre y sus hijos, el sitio de noticias del espectáculo TMZ confirmó que todavía no es así. “Los chicos solamente la llamaron para el Día de la Madre” (que en Estados Unidos se celebró el de mayo), aseguraron.
“Ambos hemos pasado por tantas presiones en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional que hemos pasado”, contó Jayden en una de sus pocas notas en la cadena de televisión ITV.
El hijo menor de Britney Spears aseguró en la misma entrevista que no descarta un acercamiento con su mamá. “Realmente quiero volver a verla, pero va a tomar tiempo y esfuerzo”, dijo.
No se descarta un acercamiento entre Britney Spears y sus hijos
Un allegado de la familia también comentó en TMZ que “no descarta un acertamiento familiar, pero con el tiempo”. “Años de conducta tan problemática como aberrante no pueden borrarse tan fácilmente. Por ahora no siento que haya evidencias de que las cosas hayan mejorado”, afirmó.
Sin embargo, el propio abogado de Federline aseguró que aunque los jóvenes vivan en Hawái con su padre, la idea es que poco a poco vayan recomponiendo su relación. Ya dieron el primer paso, con el llamado telefónico alentado por su padre.
“Las reconciliaciones y el recuperar los vínculos son difíciles y toman tiempo. Sobre todo cuando las personas son complicadas, el proceso toma mucho más tiempo. Este proceso todavía no ha comenzado, por lo tanto mucho menos se ha completado”, indicó Entertainment Tonight el abogado Mark Vicent Kaplan, a cargo del estudio que lleva su nombre en Los Ángeles.
Por su parte, Britney Spears se mantendría respetuosa de los ritmos de sus hijos, sobre todo después de separación del modelo iraní-estadounidense Hesam “Sam” Asghari, con quien estuvo casada solo 14 meses.