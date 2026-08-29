Teatro tucumano: el deseo no tiene edad, pero las inseguridades tampoco

- Esta obra se hizo hace más de una década, con Nelson y Manina dirigidos por Manuel Maccarini. Se presentó más de 100 veces, con un éxito arrollador. Fue necesario cambiar el título original, que hablaba más de los 60, considerando el paso del tiempo. El trabajo tuvo en consideración la personalidad diferente de Mauro respecto de Nelson, y la madurez alcanzada por Manina luego de años de actuación. Ramiro aportó una enorme cuota de alegría y frescura a la puesta en escena. Incorporamos temas musicales que sirvieron como remansos a los conflictos planteados por estos dos personajes. Lo visual fue planteado con estridencias lumínicas y mucho color. Se buscó ofrecer al público un respiro de alegría y bienestar dentro de la cotidianeidad que nos toca vivir.