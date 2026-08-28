Argentina venció a Puerto Rico y se acerca al Mundial de básquet 2027: qué necesita para clasificar

Resumen para apurados
- La selección argentina de básquetbol venció 89-75 a Puerto Rico en Mar del Plata por las Eliminatorias al Mundial 2027, alcanzando un récord de 6-1.
- Con 23 puntos de Gabriel Deck, el equipo de Pablo Prigioni se recupera tras su ausencia en el Mundial 2023 y lidera con solidez su grupo clasificatorio.
- El seleccionado enfrentará a Canadá como visitante y buscará asegurar uno de los tres boletos directos disponibles en los cinco partidos restantes.
La selección argentina de básquetbol consiguió un triunfo clave ante Puerto Rico por 89-75 en Mar del Plata y alcanzó un récord de 6-1 en el Grupo F de las Eliminatorias para el Mundial 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni quedó así en una posición muy favorable para conseguir el boleto a la máxima competencia.
La gran figura fue Gabriel Deck, autor de 23 puntos y seis rebotes. También tuvieron una actuación destacada Leandro Bolmaro, con 19 puntos, Facundo Campazzo, que aportó 13 tantos y 10 asistencias, y Nicolás Laprovittola, con 12. Entre los cuatro concentraron el 75% de los puntos argentinos.
Qué necesita Argentina para clasificarse
En la segunda fase de las Eliminatorias de América participan 12 selecciones divididas en dos grupos de seis. Los tres primeros de cada zona clasifican directamente al Mundial, mientras que la séptima plaza queda para el mejor cuarto entre ambos grupos. Argentina todavía tiene cinco partidos por disputar y, aunque está muy bien posicionada, aún no aseguró matemáticamente su lugar.
El próximo compromiso será ante Canadá, el lunes 31 de agosto desde las 20.10, en Québec. El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports. Luego, la Selección enfrentará a Bahamas y volverá a jugar ante Canadá antes de cerrar la Eliminatoria con Puerto Rico y Bahamas.
Argentina busca regresar al Mundial después de haberse quedado afuera de la edición 2023, disputada en Filipinas. El seleccionado fue campeón del mundo en 1950 y ahora está cada vez más cerca de volver a la máxima cita internacional, aunque deberá completar el camino en las próximas jornadas.