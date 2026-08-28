Federico Pelli adelantó el plan de La Libertad Avanza para Tucumán y marcó a Jaldo como el principal adversario

En ese marco, Pelli planteó en LA GACETA cuál será el eje de la disputa política de La Libertad Avanza de cara al próximo proceso electoral. “Nuestro adversario es (Osvaldo) Jaldo y el peronismo de los últimos 40 años”, afirmó el legislador nacional en LG Play. Pidió, además, evitar que las discusiones internas o de menor escala desplacen el objetivo de construir una alternativa provincial.