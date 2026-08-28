Federico Pelli adelantó el plan de La Libertad Avanza para Tucumán y marcó a Jaldo como el principal adversario
Resumen para apurados
- El diputado Federico Pelli presentó este viernes el plan de gobierno de La Libertad Avanza en Tucumán para disputar la gobernación y enfrentar a Osvaldo Jaldo.
- La propuesta fue elaborada durante meses e incluye reformas estructurales en seguridad, educación, turismo y el Estado, buscando superar la emergencia delictiva provincial.
- El espacio libertario apunta a consolidarse como la principal fuerza opositora frente al peronismo en las próximas elecciones y definir sus candidaturas locales.
La Libertad Avanza busca dejar atrás la etapa de las consignas y comenzar a delinear una propuesta concreta para gobernar Tucumán. Con ese objetivo, el espacio presentará este viernes su plan de gobierno, iniciativa que, según el diputado nacionalFederico Pelli, fue elaborada durante meses y apunta a definir qué cambios pretende impulsar el partido en la provincia.
En ese marco, Pelli planteó en LA GACETA cuál será el eje de la disputa política de La Libertad Avanza de cara al próximo proceso electoral. “Nuestro adversario es (Osvaldo) Jaldo y el peronismo de los últimos 40 años”, afirmó el legislador nacional en LG Play. Pidió, además, evitar que las discusiones internas o de menor escala desplacen el objetivo de construir una alternativa provincial.
“La Libertad Avanza acá quiere ser gobierno en la provincia”, sostuvo. Y agregó que el espacio debe mantener el foco para actuar “de manera suficientemente seria y responsable”.
La presentación de esta tarde estará centrada en distintos ejes que, de acuerdo con Pelli, fueron definidos a partir de un diagnóstico de los principales problemas de Tucumán. Entre ellos mencionó seguridad pública, educación, turismo y reforma del Estado.
“Es un plan de gobierno muy robusto, trabajado profesional y seriamente, que llevó mucho tiempo hacerlo”, afirmó. Para el diputado, una de las diferencias del espacio con otros sectores de la política tucumana es que no pretende limitar su actividad a la competencia electoral.
“No venimos acá solamente a ganar elecciones. Venimos a ganar elecciones, a pretender ganar elecciones y también a mostrarle a la gente qué es lo que queremos hacer para mejorarles la vida”.
Seguridad, una de las prioridades
Pelli, que trabajó especialmente en el capítulo de seguridad de la propuesta, aseguró que el diagnóstico parte de una situación que considera crítica y que lleva años sin resolverse de manera estructural.
Recordó que Tucumán declaró la emergencia en seguridad en 2016 y sostuvo que, pese a que algunos indicadores mejoraron, la provincia todavía enfrenta dificultades importantes. Por eso, consideró insuficiente una estrategia basada exclusivamente en sumar efectivos, patrulleros y cámaras.
“Salir del esquema de que para políticas de seguridad solamente se necesitan más policías, más móviles y meter más cámaras por todos lados”, planteó.
En su lugar, propuso combinar “políticas de shock” para estabilizar la situación delictiva con reformas estructurales que permitan sostener una mejora en el mediano y largo plazo. Puso especial énfasis en las zonas periféricas de San Miguel de Tucumán y de otros grandes centros urbanos.
Entre las medidas que mencionó figuran reformas educativas, organizacionales y laborales vinculadas con la Policía. También planteó actualizar la legislación y los reglamentos de la fuerza, modificar las estrategias de despliegue, crear una figura de defensor del policía y modernizar los departamentos de Asuntos Internos para combatir hechos de corrupción.
“La policía, la Justicia y el sistema penitenciario” deben funcionar de manera coordinada, sostuvo, quien consideró que sin una articulación entre esas áreas cualquier política de seguridad tendrá resultados limitados.
La disputa electoral y las candidaturas
El diputado también fue consultado por la posibilidad de que sea candidato a intendente de Yerba Buena. En ese sentido, reconoció que se trata de un anhelo personal, aunque aclaró que no existen candidaturas confirmadas dentro de La Libertad Avanza.
“Es un anhelo. Sí, me gustaría”, admitió. Sin embargo, remarcó que a nueve meses de las elecciones el escenario político todavía puede cambiar y que tampoco está definida, según dijo, una eventual postulación de Lisandro Catalán.
Pelli insistió en que el espacio debe concentrarse en la construcción de una alternativa provincial y evitar las disputas que puedan desviar la atención.
“La Libertad Avanza acá quiere ser gobierno en la provincia”, reiteró. En esa línea, consideró que concentrarse en cuestiones “domésticas” o de menor escala puede hacer que el espacio pierda de vista su objetivo central.
El balance del Congreso
Durante la entrevista, Pelli también hizo un balance de su actividad en el Congreso de la Nación y destacó la aprobación de proyectos impulsados por el oficialismo. Entre ellos mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el denominado proyecto de Inocencia Fiscal y acuerdos comerciales del Mercosur con Singapur.
Sobre la reforma del Banco Central, sostuvo que uno de sus principales objetivos es concentrar la institución en la preservación del valor de la moneda y evitar que sea utilizada como mecanismo de financiamiento del déficit.
Según explicó, la iniciativa apunta a contribuir a una reducción de la inflación y a fortalecer la independencia del organismo.
También defendió el proyecto de Inocencia Fiscal, al considerar que puede favorecer que los ahorros que permanecen fuera del circuito formal sean destinados a inversiones y contribuyan a dinamizar la economía.
Pelli destacó además que La Libertad Avanza cuenta actualmente con 95 diputados nacionales y que, al no tener quórum propio, necesita construir acuerdos con otros sectores para aprobar sus iniciativas.
“Las leyes están saliendo, lógicamente con el apoyo de aliados”, afirmó.