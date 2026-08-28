Tras 95 años de historia, Deportivo Trancas inicia su primera aventura en el Regional Federal Amateur

Resumen para apurados
- Tras 95 años de historia, Deportivo Trancas debutará ante Central Norte en el Torneo Regional Federal Amateur, compitiendo por un ascenso al Federal A.
- Conducido por Álvaro Alarcón, el plantel se preparó desde febrero apostando a jugadores de la zona y sumando la experiencia del volante Leo Rizo.
- El certamen reúne a 246 clubes por cuatro ascensos; además de este hito nacional, el equipo tucumano buscará subir a la Primera A de la Liga local.
Hay historias que necesitan tiempo para escribirse y la de Deportivo Trancas lleva 95 años. Durante casi un siglo, el club fue construyendo su identidad alrededor de su gente, de sus jugadores, de los partidos de cada fin de semana y de ese vínculo tan difícil de explicar que une a una institución con la ciudad que representa.
Ahora jugará por primera vez el Regional Federal Amateur y lo hará con una particularidad que vuelve todavía más especial la historia: buena parte de los futbolistas que defenderán su camiseta son chicos de la zona, jugadores que conocen el club y que tendrán, por primera vez, la posibilidad de medirse en una competencia federal.
Entre los futbolistas que asumirán ese desafío está Leo Rizo. El volante creativo, de 34 años, regresó este año después de su paso por Deportivo Aguilares para representar a su localidad y aportar la experiencia que acumuló en distintas competencias regionales. “Yo me sumé este año. Deseaba mucho jugar para mi equipo de acá de Trancas y me quedé para tratar de ascender y meter un equipo de Trancas en la A”, contó.
El torneo tendrá 246 equipos y pondrá en juego cuatro ascensos al Federal A. Es decir, el camino que empieza en Trancas puede terminar, para los mejores, en la tercera categoría del fútbol argentino. Además, los cuatro equipos que pierdan las finales interregionales por los ascensos obtendrán una plaza para el nuevo Argentino del Interior, que comenzará en abril de 2027.
En Trancas saben que antes de pensar en todo lo que puede venir hay que disfrutar el lugar que consiguieron; de un proyecto que se empezó a construir en febrero
La participación en el torneo no apareció de un día para otro. El plantel comenzó a trabajar en febrero, varios meses antes de que llegara el momento del debut. Hubo tiempo para preparar al equipo, consolidar una base y, sobre todo, darle forma a un proyecto que tiene una característica muy marcada: la apuesta por los futbolistas de la zona.
“Estamos muy bien, la verdad. Estamos ilusionados”, aseguró Rizo sobre el presente de un plantel que se prepara para competir en dos frentes.
Un equipo con hambre de gloria y armado a pulmón
No hay una colección de nombres rutilantes ni una estructura pensada para traer jugadores de otros lugares. La idea es diferente. Deportivo Trancas quiere competir con los futbolistas que conoce, que conocen la institución y que entienden lo que significa representar al lugar en el que viven.
La conformación del plantel responde a esa búsqueda. “Sumaron chicos de acá de la zona nomás”, explicó Rizo.
Álvaro Alarcón es el entrenador y Eduardo Cortez está a cargo de la preparación física. Ambos conocen la realidad de la zona y asumieron el desafío de conducir al equipo en una experiencia completamente nueva.
Desde febrero, el trabajo apuntó a llegar preparado a una competencia que tendrá otro ritmo, otros escenarios y rivales diferentes a los habituales. Pero hay algo que no cambiará: la identidad.
Para algunos jugadores será la primera experiencia en una competencia de estas características. Rizo, en cambio, ya conoce sus exigencias. “Debe ser mi quinto o sexto Regional. La verdad, perdí la cuenta”, respondió entre risas cuando intentó repasar su recorrido.
El debut tendrá algo de paradoja. Deportivo Trancas comenzará su aventura federal jugando en casa.
Central Norte será el primer rival y el partido tendrá una carga especial para todos: los futbolistas que llegaron hasta acá, el cuerpo técnico que preparó al equipo durante meses, los dirigentes que hicieron posible la participación y los hinchas que tendrán la posibilidad de ver a su club enfrentarse por primera vez a un rival en una competencia de alcance nacional.
Después vendrán otros partidos. Y si Deportivo Trancas consigue avanzar, aparecerán nuevos rivales, nuevos viajes y nuevas historias. Pero ninguna será como la primera.
En un torneo con 246 participantes hablar de ascenso puede parecer una locura. Solamente cuatro llegarán al Federal A, el camino será largo y dejará a muchos clubes en el camino. Por eso en Trancas saben que el objetivo inmediato no es mirar demasiado lejos.
A la exigencia del Regional se sumará el objetivo de conseguir el ascenso a Primera A de la Liga Tucumana. “Sabemos que no va a ser fácil porque tenemos el ascenso también”, reconoció Rizo sobre la doble competencia que deberá afrontar el plantel.
Primero está Central Norte, después la zona y más adelante, si los resultados acompañan, llegarán las siguientes etapas. Pero también está permitido soñar. Porque el fútbol tiene esa particularidad: antes de que un objetivo se convierta en una posibilidad concreta, alguien tiene que animarse a imaginarlo.
Para Deportivo Trancas lo que está cerca es algo bien tangible: entrar a una cancha y jugar por primera vez un torneo federal. Y quizá ahí esté la verdadera dimensión de lo que está por suceder.
Durante 95 años construyó su historia puertas adentro; ahora tendrá la posibilidad de contarla hacia afuera.
Será el club de Trancas jugando contra equipos de otros lugares, serán los chicos de la zona defendiendo una camiseta que conocen desde siempre, será una ciudad siguiendo a los suyos en una competencia que, hasta ahora, parecía pertenecer a otros. El sueño del ascenso puede esperar, pero al primer paso en Trancas todos lo quieren dar.