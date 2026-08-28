Tras 95 años de historia, Deportivo Trancas inicia su primera aventura en el Regional Federal Amateur

Entre los futbolistas que asumirán ese desafío está Leo Rizo. El volante creativo, de 34 años, regresó este año después de su paso por Deportivo Aguilares para representar a su localidad y aportar la experiencia que acumuló en distintas competencias regionales. “Yo me sumé este año. Deseaba mucho jugar para mi equipo de acá de Trancas y me quedé para tratar de ascender y meter un equipo de Trancas en la A”, contó.