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"Espero desde lo deportivo ayudarlo": Simeone habló de Julián Álvarez y su futuro en Atlético de Madrid

El "Cholo" evitó profundizar sobre la situación del delantero argentino, que volvió a faltar al entrenamiento y no jugará ante Sevilla.

ADVERTENCIA. Simeone habló sobre la situación de Julián Álvarez y respaldó la postura de Atlético de Madrid.
ADVERTENCIA. Simeone habló sobre la situación de Julián Álvarez y respaldó la postura de Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Simeone confirmó en Madrid que Julián Álvarez no jugará ante Sevilla tras ausentarse de las prácticas en medio de tensiones por su futuro y el interés de Barcelona.
  • El delantero sumó tres faltas a los entrenamientos por una supuesta indisposición, mientras la dirigencia del club se niega rotundamente a negociar su salida al cuadro culé.
  • A días del cierre del libro de pases, el futuro del atacante es incierto: el club solo evaluaría una venta millonaria al Arsenal y Simeone confía en recuperarlo para el plantel.
Resumen generado con IA

Diego Simeone habló en conferencia de prensa antes del partido entre Atlético de Madrid y Sevilla por la tercera fecha de La Liga y fue consultado por la situación de Julián Álvarez. El delantero argentino volvió a ausentarse del entrenamiento por tercer día consecutivo y quedó descartado para el encuentro de este sábado.

El entrenador evitó profundizar sobre el conflicto y respaldó la postura que tomó la dirigencia. “Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder”, expresó Simeone, en referencia a la decisión de no negociar una transferencia con Barcelona.

Más allá de la situación actual, el técnico dejó en claro que espera recuperar al delantero cuando vuelva a trabajar con el plantel. “Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros”, sostuvo, antes de remarcar que su atención está puesta en el partido ante Sevilla.

Julián Álvarez sumó otra ausencia y no jugará ante Sevilla

Álvarez no participó por tercer día consecutivo de una práctica junto al plantel profesional. Atlético de Madrid explicó que atraviesa una “indisposición”, aunque también trascendió que el futbolista estaría atravesando un momento anímico complicado.

Por esta seguidilla de ausencias, el delantero argentino no será convocado para enfrentar a Sevilla. Su futuro continúa siendo una incógnita a pocos días del cierre del mercado de pases y mientras mantiene su deseo de continuar su carrera en Barcelona.

La dirigencia de Atlético de Madrid, sin embargo, ya fijó su postura: no negociará a Álvarez con Barcelona. La única alternativa que contempla es una transferencia a Arsenal, siempre que llegue una propuesta cercana a los 150 millones de euros.

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