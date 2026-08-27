Se sortea la fase de liga de la Champions League: los bombos y cómo será el nuevo formato

Resumen para apurados
- La Champions League 2026/27 sortea este jueves a las 13 los cruces de su fase de liga con 36 clubes europeos para definir el camino hacia el título.
- El nuevo formato reemplaza la fase de grupos; cada club jugará contra ocho rivales distintos (dos por bombo) sin cruzarse con equipos de su propio país.
- El certamen comenzará en septiembre y culminará el 5 de junio de 2027 con la final en Madrid, tras disputar los playoffs y las fases de eliminación directa.
La Champions League 2026/27 ya tiene a sus 36 participantes y este jueves se realizará el sorteo que definirá los cruces de la fase de liga, la instancia que reemplazó a la tradicional fase de grupos. La ceremonia comenzará a las 13 y contará con la presencia de decenas de futbolistas argentinos.
Cada equipo tendrá ocho rivales en esta primera etapa, dos provenientes de cada uno de los cuatro bombos. Además, habrá una restricción: los clubes no podrán enfrentarse a otro equipo de su misma federación. De los 36 participantes, 29 obtuvieron su clasificación directa y los siete restantes llegaron desde las rondas previas.
El sorteo será clave para conocer el camino que tendrá cada equipo en el torneo. Entre los principales candidatos aparecen Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Arsenal, Inter de Milán y Atlético de Madrid.
Así quedaron los bombos de la Champions League 2026/27
Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, RC Lens, Viking y Sabah FK.
Cuándo comienza la Champions League
La fase de liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre y tendrá ocho jornadas. Luego llegarán los playoffs y las rondas eliminatorias, con los octavos de final previstos para marzo, los cuartos en abril y las semifinales entre abril y mayo.
La gran final está programada para el 5 de junio de 2027 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Este jueves, en tanto, quedará definido el primer mapa del torneo y cada equipo conocerá a los rivales que tendrá durante la fase de liga.