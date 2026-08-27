Cartas de lectores: Patrimonio

El diario LA GACETA, nuestro diario, del domingo 23, no tiene desperdicio. No sé por cuál de los artículos comenzar a elogiar. Elijo el de la página 15. El que se refiere al patrimonio de los tucumanos: el de los inmuebles. Es verdad, los ciudadanos de este Tucumán, la mayoría de ellos, poco y nada saben lo que significa “Patrimonio”. Esta palabra y todo aquello que tiene valor cultural, no sólo económico. En arquitectura, se trata de estilos únicos, materiales originales. Hay un patrimonio municipal como es proteger construcciones de época. No me refiero tan sólo a aquellos poseedores de casas con estilos arquitectónicos, que por su historia, porque la construyeron verdaderos artífices que copiaron estilos europeos, son considerados verdaderos patrimonios. No puedo dejar pasar por alto el desapego de las autoridades a conservar nuestro patrimonio. Basta unos ejemplos: ¿qué pasa con los tres memorables edificios de Avenida Sarmiento? La ex Legislatura, el ex hotel y hasta el teatro? ¿Qué pasa con el edificio donde funcionaba Rentas de la Provincia en la esquina de San Martín y Maipú? ¿Hoy, vallado, porque existe peligro de derrumbe? En el 2010 se adjudicaron premios a los arquitectos que mejores presentaciones hicieron para salvar ese edificio; presentaron muy buenos diseños. ¿Y la Caja Popular de Ahorros, en cuyas manos se encuentra esa reliquia, qué hizo? ¿Llamó a licitación para que alguien se hiciera cargo de este patrimonio y guardara al menos su fachada, su escalera y/o su ascensor, que son verdaderas reliquias? ¿Qué tal el edificio frente a la Plaza Independencia, donde actualmente funciona el Ministerio de Economía? ¿Se lo mantiene como patrimonio de la Provincia? Me pregunto: ¿dónde quedó el proyecto que pagamos a Pelli y el terreno donde se construiría el centro del gobierno provincial y sus dependencias, agrupándose las mismas en un solo lugar? Ese proyecto fue pagado en dólares por el ex gobernador Manzur, tengo entendido. Mientras otras provincias cuidan su patrimonio arquitectónico, los tucumanos bajamos edificios emblemáticos. Habría que conocer lo que hicieron Salta y CABA: todo el centro es área de protección patrimonial, por ello no se ven edificios de 15 o 20 pisos llenos de vidrio; otras son Córdoba (área central y barrio General Paz), CABA (San Telmo, la Manzana de las Luces, Monserrat, Recoleta); Mendoza (ciudad vieja); Misiones (las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio); y así otras más.