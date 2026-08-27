Tiburones al acecho tras un accidente aéreo

Un vuelo comercial de rutina hace la ruta entre Los Ángeles y Shanghái con un pasaje compuesto por personas que no se conocen entre sí. Cuando el avión sufre una falla grave y se desploma sobre el océano Pacífico, debe realizar un aterrizaje de emergencia en aguas infestadas de peligrosos tiburones hambrientos que rondan a los sobrevivientes que flotan en el agua. El peligro los acecha en la oscuridad y sólo la unión entre ellos les permitirá salvarse. Con el tiempo en contra, deberán enfrentarse a sus peores miedos y tomar una decisión imposible: arriesgarlo todo en el mar o morir entre los restos destruidos de una nave que lentamente va hundiéndose.