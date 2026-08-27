Estreno de cine: los desafíos para sobrevivir en un mundo posapocalíptico

“En el fin del mundo, nadie sobrevive solo” es la frase de promoción, y que en algunos evocará a la serie argentina “El Eternauta”, en otro contexto. “Siempre estoy buscando algo que no haya hecho antes, hasta el cansancio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para evitar un cliché. Ese es mi mantra en todo lo que hago”, dijo el director en un comunicado de prensa. A su vez, el productor Michael Pruss elogió el libreto: “plasma a la perfección el espíritu de lo que Heller buscaba transmitir en el libro y de lo que planteaba, desde un punto de vista filosófico, sobre la sociedad y el mundo; demás, le imprimió su propio lenguaje visual y su propio vocabulario”.