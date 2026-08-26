Causa Sueños Compartidos: la defensa de José López pidió su absolución

La fiscalía había solicitado que López fuera condenado a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Sin embargo, la defensoría oficial, que también representa al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Pablo Schoklender y al exfuncionario Carlos Castellano, sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio no demostraron la responsabilidad del exsecretario.