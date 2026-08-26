Causa Sueños Compartidos: la defensa de José López pidió su absolución
La fiscalía había solicitado una pena de 6 años de prisión para el exsecretario de Obras Públicas. Sus abogados sostuvieron que no tuvo participación en las irregularidades investigadas y cuestionaron la acusación por administración fraudulenta.
Resumen para apurados
- La defensa de José López pidió este miércoles su absolución ante el TOF 5 en la causa Sueños Compartidos, rechazando el pedido fiscal de 6 años de prisión por fraude.
- El proceso investiga desvíos de fondos en viviendas de Madres de Plaza de Mayo. Los abogados afirmaron que López solo firmaba convenios y no manejaba pagos ni controles.
- El Tribunal Oral Federal 5 deberá analizar los alegatos y el estado de salud del exfuncionario para definir su eventual condena o absolución en el tramo final del juicio.
La defensa de José López, exsecretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pidió este miércoles su absolución en la causa Sueños Compartidos, durante la segunda jornada de alegatos ante el Tribunal Oral Federal N° 5.
La fiscalía había solicitado que López fuera condenado a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Sin embargo, la defensoría oficial, que también representa al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Pablo Schoklender y al exfuncionario Carlos Castellano, sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio no demostraron la responsabilidad del exsecretario.
Qué argumentó la defensa de José López
Los abogados afirmaron que López no tuvo una participación irregular en el programa Sueños Compartidos y remarcaron que su intervención se limitaba a la suscripción de actos administrativos.
Según la defensa, el exfuncionario “solo intervenía en la suscripción de un acto administrativo que convalidaba un convenio ya celebrado” entre distintas dependencias, provincias y municipios.
En ese sentido, señalaron que el proceso contaba con diferentes instancias de control y que López no intervenía en los pagos ni impulsaba a las provincias y municipios a realizar obras mediante el programa.
La defensa también cuestionó el pedido de la fiscalía de una pena de seis años y consideró que la acusación no respetaba las garantías constitucionales.
La defensa pidió considerar la edad y el estado de salud de López
En caso de que el tribunal no haga lugar al pedido de absolución, los abogados solicitaron que se contemplen como atenuantes el tiempo transcurrido desde los hechos, la edad de López y su estado de salud.
La defensa hizo referencia además a una pericia que detectó en el exfuncionario antecedentes de salud mental de “difícil diagnóstico y tratamiento”, situación que, según plantearon, podría afectar su capacidad para afrontar el juicio.
Qué se investiga en la causa Sueños Compartidos
La causa analiza presuntas irregularidades vinculadas con la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Durante los alegatos, la defensa también rechazó que hubiera existido sobreprecio en las obras y negó que se hubiera producido una connivencia entre los responsables del programa y quienes debían inspeccionar los trabajos.
La jornada de este miércoles fue la segunda en la que la defensoría oficial expuso sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal N° 5. El martes, la presentación se extendió durante más de siete horas.
Ahora, el tribunal deberá evaluar los argumentos de las partes antes de avanzar hacia la definición del juicio.