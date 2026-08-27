OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Vergüenza sobre rutas que influyen en Tucumán
Hace 8 Hs

El Gobierno Nacional acaba de adjudicar por 20 años la concesión de corredores viales estratégicos para Tucumán, entre ellos la ruta nacional 9 y la A-016, acceso al aeropuerto Benjamín Matienzo. La preocupación no debería limitarse a quién mantendrá las banquinas, tapará los baches, repintará las líneas o cobrará los peajes. El verdadero problema es qué obras estructurales recibirá Tucumán durante esas dos décadas. La RN 9 es la columna vertebral vial de la provincia y resulta esencial para nuestra producción, el transporte y la conexión con el resto del país. La A-016, además de comunicar con el aeropuerto, forma parte de un corredor metropolitano que necesita mayor capacidad, mejores accesos y una solución integral. Conservar las rutas es necesario, pero mantener no es desarrollar. Tucumán necesita autovías, nuevas conexiones, distribuidores y alternativas para descomprimir el tránsito. Adjudicar estos corredores por dos décadas sin garantizar esas obras significa, en los hechos, condenarnos durante 20 años a convivir con una infraestructura insuficiente. ¿Dónde están nuestros representantes, autoridades y entidades empresarias? No podemos aceptar mansamente una decisión que condiciona nuestro futuro. La pregunta es sencilla: ¿Estamos dispuestos a firmar nuestra condena, por los próximos 20 años en Tucumán?

Ricardo Quintana                                                               

Victoria Ocampo s/n - Yerba Buena

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