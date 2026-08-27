Un avance para reducir la adicción a las pantallas

Por estos días, ese motor de atención estuvo en tela de juicio y se intentó desentrañar el porqué de su encanto. Meta, la empresa que desarrolla Facebook e Instagram, afrontó un histórico juicio en Estados Unidos impulsado por una veintena de estados que acusaban a la compañía de haber desarrollado productos adictivos que tuvieron como principales víctimas a los jóvenes. Señalaban que los algoritmos de recomendación y las pantallas de scroll infinito llevaron a los más chicos a tener problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, problemas de autoestima, de socialización, afecciones físicas y actitudes autolesivas, entre otros aspectos.