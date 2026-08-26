Mbappé brilló con un hat-trick en el regreso de Mourinho al Bernabéu: Real Madrid goleó 4-1 a Real Sociedad
El delantero francés convirtió tres goles y fue la gran figura del triunfo del “Merengue”. Después de 4.834 días, el entrenador portugués volvió a dirigir oficialmente al equipo en el Santiago Bernabéu.
Resumen para apurados
- Con un hat-trick de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó 4-1 a Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por la liga española, marcando el regreso oficial de José Mourinho.
- Mourinho volvió a dirigir al club como local tras 4.834 días. Pese a ciertas dudas defensivas y el empate transitorio de Sucic, el ataque blanco resolvió el cotejo.
- El triunfo ratifica el arranque perfecto del ciclo con dos victorias seguidas, consolidando la sociedad ofensiva entre Mbappé y Vinicius de cara a la temporada.
José Mourinho volvió al Santiago Bernabéu después de 13 años y Kylian Mbappé se encargó de convertir la noche en una fiesta. Real Madrid goleó 4-1 a Real Sociedad con tres tantos del delantero francés y consiguió su segunda victoria consecutiva en el comienzo de la temporada.
El resultado fue contundente, aunque el desarrollo estuvo lejos de ser perfecto para el equipo de Mourinho. Durante diferentes pasajes del primer tiempo, la Real Sociedad consiguió incomodar al conjunto local y dejó expuestos algunos problemas defensivos que el entrenador portugués todavía deberá corregir.
Cuando el partido comenzaba a complicarse apareció Mbappé.
Federico Valverde encontró al francés con un gran pase y el delantero resolvió para establecer el 1-0. El gol llegó cuando la visita atravesaba uno de sus mejores momentos y permitió al Madrid recuperar el control.
Sin embargo, antes del descanso Luka Sucic consiguió el 1-1 y volvió a abrir el partido.
Mbappé apareció cada vez que Real Madrid lo necesitó
La igualdad duró poco. Real Madrid construyó una buena acción colectiva entre Valverde y Jude Bellingham y Mbappé volvió a aparecer en el área para marcar el 2-1.
A partir de allí, el partido comenzó a inclinarse definitivamente para los locales.
Vinicius Junior convirtió el tercero después de una asistencia de Bellingham y amplió una diferencia que permitió al equipo de Mourinho jugar con mucha mayor tranquilidad.
Con espacios y el resultado asegurado, el Madrid comenzó a manejar la pelota y terminó de exhibir todo su potencial ofensivo.
El cierre volvió a tener como protagonista a Mbappé. Vinicius encontró al francés y el delantero resolvió con jerarquía para completar su hat-trick y establecer el 4-1 definitivo.
Mourinho volvió al Bernabéu después de 4.834 días
El partido también estuvo marcado por el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu.
El portugués no dirigía oficialmente al Real Madrid como local desde el 1 de junio de 2013. Aquella vez, durante el cierre de su primera etapa en el club, el “Merengue” había derrotado 4-2 a Osasuna.
Pasaron 4.834 días hasta su regreso. Su nuevo ciclo todavía está dando sus primeros pasos, pero comenzó con resultados perfectos: dos presentaciones oficiales y dos victorias.
El calendario del Real Madrid tuvo una particularidad debido a la participación de varios de sus futbolistas en el Mundial. La Federación modificó su programación para otorgarle un período mayor de descanso, una medida que también alcanzó a Barcelona y Atlético de Madrid. Por ese motivo, el equipo disputó primero la segunda jornada y posteriormente afrontó este encuentro correspondiente a la fecha inicial.
Mourinho todavía tiene cuestiones por ajustar, especialmente en defensa. Pero su regreso al Bernabéu terminó como tantas noches de su primera etapa: victoria, goleada y celebración. Esta vez, además, con Mbappé como dueño absoluto del espectáculo.