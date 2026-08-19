DeportesFútbol

Quién es Carlos Diez, la joya del Real Madrid que podría jugar para Argentina

Tiene 19 años, es capitán en las juveniles del conjunto español y su padre es argentino. La AFA sigue de cerca al volante que ya fue campeón de la UEFA Youth League y es comparado con Nico Paz.

Carlos Diez, de Real Madrid.
Carlos Diez, de Real Madrid.
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La AFA sigue de cerca a Carlos Diez, volante de 19 años del Real Madrid nacido en España, quien puede jugar para la Selección argentina por tener padre argentino.
  • El mediocampista fue campeón de la UEFA Youth League como capitán merengue y solo disputó un amistoso Sub 19 con España, por lo que aún mantiene abierta su opción reglamentaria.
  • Su caso se suma a los "europibes" como Nico Paz, reforzando la estrategia de captación de jóvenes talentos formados en Europa para asegurar el futuro de la Selección argentina.
Resumen generado con IA

La Selección continúa siguiendo a jóvenes talentos con raíces en el país que se formaron en Europa y un nuevo nombre comenzó a ganar terreno: Carlos Diez. El volante de 19 años pertenece al Real Madrid y tiene la posibilidad reglamentaria de vestir la camiseta albiceleste.

Diez nació en España el 17 de mayo de 2007, pero su padre es argentino, una condición que le permite representar al seleccionado nacional. Hasta el momento tampoco disputó partidos oficiales con la selección mayor española.

Su única experiencia con España se produjo en enero, cuando jugó 45 minutos en un amistoso de la categoría Sub 19 frente a Italia. Por eso, Argentina mantiene abierta la posibilidad de incorporarlo a su estructura de selecciones juveniles.

Incluso existen algunos pequeños guiños del futbolista hacia el país. En la descripción de su perfil de Instagram aparecen las banderas de Argentina y España, con la albiceleste ubicada en primer lugar. También sigue las cuentas oficiales de la AFA y de Lionel Messi.

Su nombre se incorpora así al seguimiento de los denominados “europibes”, jóvenes formados en el fútbol europeo que tienen vínculos familiares con Argentina.

¿Cómo juega Carlos Diez?

El juvenil se desempeña principalmente como volante mixto y una de sus principales características es su capacidad para utilizar ambos perfiles. Tiene llegada al área rival, buena técnica y también despliegue para retroceder y colaborar defensivamente.

En España incluso comenzaron a compararlo con Nico Paz, otro futbolista surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid que terminó inclinándose por representar a la Selección.

Los dos también tienen un punto en común durante su formación: fueron dirigidos en las juveniles del conjunto “Merengue” por Álvaro Arbeloa. Diez, sin embargo, todavía no realizó su debut oficial con el primer equipo.

Campeón de Europa y un festejo inspirado en Messi

Uno de los momentos más importantes de su corta carrera llegó en abril. Diez fue campeón de la UEFA Youth League, considerada la Champions League juvenil, después de que Real Madrid venciera por penales al Brujas de Bélgica.

El mediocampista tuvo además un papel especial: como capitán del Sub 19, fue el encargado de levantar el trofeo.

Durante la celebración protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención. Al momento de alzar la copa realizó los amagues de subida y bajada que popularizó Lionel Messi durante los festejos posteriores a la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Con apenas 19 años y todavía a la espera de su estreno en la Primera División del Real Madrid, Diez aparece como otro de los talentos con doble nacionalidad que Argentina busca seguir de cerca pensando en el futuro.

Temas EspañaLionel MessiItaliaEl PaísReal MadridLiga de EspañaArgentinaLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
5

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
Jugó en Lince, fue convocado a Tarucas y dejó Tucumán para perseguir su sueño en Italia

Jugó en Lince, fue convocado a Tarucas y dejó Tucumán para perseguir su sueño en Italia

Fórmula 1: horarios, circuito y todo lo que hay que saber del GP de Países Bajos

Fórmula 1: horarios, circuito y todo lo que hay que saber del GP de Países Bajos

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios