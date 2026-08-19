Quién es Carlos Diez, la joya del Real Madrid que podría jugar para Argentina

Resumen para apurados
- La AFA sigue de cerca a Carlos Diez, volante de 19 años del Real Madrid nacido en España, quien puede jugar para la Selección argentina por tener padre argentino.
- El mediocampista fue campeón de la UEFA Youth League como capitán merengue y solo disputó un amistoso Sub 19 con España, por lo que aún mantiene abierta su opción reglamentaria.
- Su caso se suma a los "europibes" como Nico Paz, reforzando la estrategia de captación de jóvenes talentos formados en Europa para asegurar el futuro de la Selección argentina.
La Selección continúa siguiendo a jóvenes talentos con raíces en el país que se formaron en Europa y un nuevo nombre comenzó a ganar terreno: Carlos Diez. El volante de 19 años pertenece al Real Madrid y tiene la posibilidad reglamentaria de vestir la camiseta albiceleste.
Diez nació en España el 17 de mayo de 2007, pero su padre es argentino, una condición que le permite representar al seleccionado nacional. Hasta el momento tampoco disputó partidos oficiales con la selección mayor española.
Su única experiencia con España se produjo en enero, cuando jugó 45 minutos en un amistoso de la categoría Sub 19 frente a Italia. Por eso, Argentina mantiene abierta la posibilidad de incorporarlo a su estructura de selecciones juveniles.
Incluso existen algunos pequeños guiños del futbolista hacia el país. En la descripción de su perfil de Instagram aparecen las banderas de Argentina y España, con la albiceleste ubicada en primer lugar. También sigue las cuentas oficiales de la AFA y de Lionel Messi.
Su nombre se incorpora así al seguimiento de los denominados “europibes”, jóvenes formados en el fútbol europeo que tienen vínculos familiares con Argentina.
¿Cómo juega Carlos Diez?
El juvenil se desempeña principalmente como volante mixto y una de sus principales características es su capacidad para utilizar ambos perfiles. Tiene llegada al área rival, buena técnica y también despliegue para retroceder y colaborar defensivamente.
En España incluso comenzaron a compararlo con Nico Paz, otro futbolista surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid que terminó inclinándose por representar a la Selección.
Los dos también tienen un punto en común durante su formación: fueron dirigidos en las juveniles del conjunto “Merengue” por Álvaro Arbeloa. Diez, sin embargo, todavía no realizó su debut oficial con el primer equipo.
Campeón de Europa y un festejo inspirado en Messi
Uno de los momentos más importantes de su corta carrera llegó en abril. Diez fue campeón de la UEFA Youth League, considerada la Champions League juvenil, después de que Real Madrid venciera por penales al Brujas de Bélgica.
El mediocampista tuvo además un papel especial: como capitán del Sub 19, fue el encargado de levantar el trofeo.
Durante la celebración protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención. Al momento de alzar la copa realizó los amagues de subida y bajada que popularizó Lionel Messi durante los festejos posteriores a la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Con apenas 19 años y todavía a la espera de su estreno en la Primera División del Real Madrid, Diez aparece como otro de los talentos con doble nacionalidad que Argentina busca seguir de cerca pensando en el futuro.