Exequiel Palacios está cerca de llegar a la Premier League

Resumen para apurados
- Exequiel Palacios negocia su traspaso del Bayer Leverkusen al Ipswich Town de la Premier League por 27,5 millones de euros para dar el salto al fútbol inglés.
- El club inglés elevó su oferta inicial de 15 millones de euros tras seis años del volante en Alemania, donde conquistó la Bundesliga invicto bajo el mando de Xabi Alonso.
- De concretarse el pase, el mediocampista debutará en Inglaterra y River Plate percibirá un importante ingreso económico gracias a que conserva el 10% de su ficha.
Exequiel Palacios está cerca de abrir un nuevo capítulo en su carrera. El mediocampista tucumano de la Selección avanzó en las últimas horas hacia su transferencia al Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League, en una operación que rondaría los 27,5 millones de euros.
De concretarse, sería la primera experiencia del futbolista de 27 años en el fútbol inglés y pondría fin a una extensa etapa en Bayer Leverkusen, club al que llegó en enero de 2020 procedente de River.
Las negociaciones no comenzaron con acuerdo. Ipswich realizó inicialmente una propuesta cercana a los 15 millones de euros que fue rechazada por el conjunto alemán. Sin embargo, las conversaciones continuaron y la cifra aumentó hasta acercar a las partes.
La transferencia también es seguida con atención desde Núñez. River conserva el 10% de una futura venta de Palacios, por lo que podría recibir una suma importante si finalmente se concreta la operación.
Palacios dejaría Alemania después de más de seis años
El tucumano construyó una etapa importante en Bayer Leverkusen. Disputó 185 partidos, convirtió 15 goles y entregó 17 asistencias desde su llegada a Alemania.
Su punto más alto llegó durante la temporada 2023/24, cuando integró el equipo dirigido por Xabi Alonso que conquistó de manera invicta la Bundesliga y terminó con el histórico dominio de Bayern Munich.
La última temporada, en cambio, estuvo condicionada por una lesión en el aductor que lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas. Aun así, logró disputar 25 encuentros.
Palacios también continúa formando parte de la Selección Argentina. Fue campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en el Mundial 2026, e incluso en una de sus últimas apariciones fue utilizado en una posición poco habitual, como lateral derecho frente a Jordania.
Ahora, después de más de seis años en Alemania, el tucumano quedó a un paso de cambiar de liga. Si las negociaciones llegan a buen puerto, su próximo destino será Inglaterra y tendrá su primera oportunidad en la Premier League.