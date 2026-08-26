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Murió Juan Manuel Figueroa, el hombre que convirtió a "La Momia" en un personaje inolvidable de Titanes en el Ring

El histórico luchador tenía 76 años y dedicó más de cinco décadas a la lucha libre argentina. Interpretó a “La Momia” desde 1974 y también encarnó a otros recordados personajes de la troupe de Martín Karadagián.

JUAN MANUEL FIGUEROA. Convirtió a La Momia en un personaje inolvidable de Titanes en el Ring.
JUAN MANUEL FIGUEROA. Convirtió a "La Momia" en un personaje inolvidable de Titanes en el Ring. FOTO/REVISTA VIVA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Murió a los 76 años Juan Manuel Figueroa, el histórico luchador argentino que encarnó a "La Momia" en el emblemático programa televisivo Titanes en el Ring.
  • Figueroa dedicó más de cinco décadas a la lucha libre, sumándose al ciclo de Martín Karadagián en 1974, donde además personificó a El Olímpico y El Androide.
  • Reconocido formador e instructor en el club Vélez Sarsfield, su interpretación dejó una huella imborrable en la cultura popular y la televisión argentina.
Resumen generado con IA

Juan Manuel Figueroa, el histórico luchador que durante años interpretó a “La Momia” en Titanes en el Ring, murió a los 76 años. El deportista había dedicado más de cinco décadas a la lucha libre argentina y quedó para siempre asociado a uno de los personajes más reconocidos del mítico programa de catch creado por Martín Karadagián.

La noticia fue confirmada por El Fortín de Vélez, que publicó un sentido mensaje para despedir al deportista, quien además se desempeñó como instructor de pesas y luchador profesional vinculado al club.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa”, expresaron desde la organización. Y destacaron: “Orgullo fortinero, fue instructor de pesas y luchador profesional de Vélez”.

También desde la comunidad de Facebook Cuadrilátero Catch lamentaron la muerte de Figueroa y le dedicaron un homenaje con postales de sus peleas en Titanes en el Ring.

Juan Manuel Figueroa, detrás de “La Momia”

Figueroa quedó para siempre ligado a uno de los personajes más populares de Titanes en el Ring. Interpretó a “La Momia” desde 1974 y durante más de una década, en una de las etapas más recordadas del programa.

Aunque el personaje ya existía antes de su llegada, fue Figueroa quien le imprimió una identidad propia durante años. Las vendas, el silencio y sus movimientos característicos hicieron que “La Momia” se transformara en una de las figuras más reconocibles de la televisión argentina.

Sin embargo, su recorrido dentro de la troupe de Martín Karadagián no se limitó a ese personaje. Figueroa también interpretó a El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có, entre otras caracterizaciones.

Murió Juan Manuel Figueroa, el hombre que convirtió a La Momia en un personaje inolvidable de Titanes en el Ring

En 2019, el propio luchador había contado que su llegada a Titanes en el Ring se produjo casi por casualidad. Practicaba lucha olímpica y, durante un viaje a Mar del Plata, conoció a Karadagián. Aquel encuentro terminó con una invitación para incorporarse a la troupe.

Su debut como “La Momia” ocurrió después de que Juan Enrique Dos Santos dejara el personaje. Rodolfo Di Sarli le propuso a Karadagián probar con Figueroa y aquella elección terminó marcando su trayectoria.

El recuerdo de Vélez

Además de su carrera deportiva y televisiva, Figueroa mantuvo durante décadas un fuerte vínculo con Vélez Sarsfield. En la institución destacaron especialmente su trabajo como instructor de pesas y su presencia tanto en el gimnasio del Polideportivo como en el Marcos Lencina.

“Su disciplina fue un ejemplo para todos en el gimnasio del Poli y en el Marcos Lencina, donde siempre tuvo un consejo para quien lo necesitara”, señalaron desde El Fortín.

El mensaje de despedida de la institución cerró con una frase que resumió el afecto hacia el histórico deportista: “Hasta siempre, Juancito. Q.E.P.D.”.

La muerte de Juan Manuel Figueroa deja atrás a uno de los hombres que contribuyeron a mantener viva la magia de Titanes en el Ring y, especialmente, a uno de los intérpretes que logró convertir a “La Momia” en un personaje inolvidable para varias generaciones de argentinos.

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