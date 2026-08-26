DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán prepara cambios para recibir a Belgrano: el posible 11 de Falcioni

El “Decano” recibirá al “Pirata” el sábado, desde las 21.30, en el Monumental José Fierro. Ignacio Galván y Leandro Díaz aparecen como las principales novedades en la formación.

Falcioni, DT del Decano.
Falcioni, DT del "Decano".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán recibirá este sábado a Belgrano en el José Fierro por el Torneo Clausura, con cambios tácticos previstos por Julio Falcioni.
  • El entrenador perfila dos variantes en el once inicial: los ingresos de Ignacio Galván y Leandro Díaz en reemplazo de Juan Infante y Manuel Brondo.
  • El Decano ultimará detalles en las prácticas restantes con el objetivo de conseguir su primera victoria en condición de local en el actual torneo.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán transita las últimas horas de preparación para recibir a Belgrano, el sábado desde las 21.30, en el Monumental José Fierro, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Sebastián Martínez fue designado como árbitro del encuentro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

El plantel dirigido por Julio César Falcioni trabajó ayer por la mañana en el complejo Ojo de Agua, en una jornada enfocada en ejercicios con pelota y tareas en espacios reducidos. El cronograma continuará hoy y mañana, siempre en horario matutino.

Luego del entrenamiento del viernes, los futbolistas quedarán concentrados desde las 17 en el Hotel Sheraton, a la espera del compromiso frente al “Pirata”.

Falcioni recién comenzará hoy a entregar pistas más concretas sobre la formación que utilizará ante el conjunto cordobés. En principio, el posible equipo que maneja el entrenador es: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

Si esa formación se confirma, Atlético presentaría dos modificaciones respecto del último partido. Galván ingresaría en lugar de Juan Infante, mientras que Díaz reemplazaría a Manuel Brondo.

De todos modos, el “Emperador” todavía tendrá las prácticas de hoy y mañana para terminar de definir el equipo. El objetivo del “Decano” será llegar de la mejor manera al sábado y conseguir ante Belgrano su primera victoria como local en el Torneo Clausura.

Temas Leandro DíazClub Atlético TucumánIgnacio GalvánTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos
1

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
3

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán
4

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios
5

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
4

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte
5

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Más Noticias
Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Calcomanías y multas de $300.000: así son los nuevos controles contra los vehículos mal estacionados en San Miguel de Tucumán

Desde Europa vienen por Kevin Ortiz: la oferta del Ludogorets y la postura de Atlético Tucumán

Desde Europa vienen por Kevin Ortiz: la oferta del Ludogorets y la postura de Atlético Tucumán

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

El cruce al aire entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: Desprecio a los tipos que piensan como vos

El cruce al aire entre Diego Latorre y el "Chavo" Fucks por Julián Álvarez: "Desprecio a los tipos que piensan como vos"

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Comentarios