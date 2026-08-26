Atlético Tucumán prepara cambios para recibir a Belgrano: el posible 11 de Falcioni

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá este sábado a Belgrano en el José Fierro por el Torneo Clausura, con cambios tácticos previstos por Julio Falcioni.
- El entrenador perfila dos variantes en el once inicial: los ingresos de Ignacio Galván y Leandro Díaz en reemplazo de Juan Infante y Manuel Brondo.
- El Decano ultimará detalles en las prácticas restantes con el objetivo de conseguir su primera victoria en condición de local en el actual torneo.
Atlético Tucumán transita las últimas horas de preparación para recibir a Belgrano, el sábado desde las 21.30, en el Monumental José Fierro, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Sebastián Martínez fue designado como árbitro del encuentro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
El plantel dirigido por Julio César Falcioni trabajó ayer por la mañana en el complejo Ojo de Agua, en una jornada enfocada en ejercicios con pelota y tareas en espacios reducidos. El cronograma continuará hoy y mañana, siempre en horario matutino.
Luego del entrenamiento del viernes, los futbolistas quedarán concentrados desde las 17 en el Hotel Sheraton, a la espera del compromiso frente al “Pirata”.
Falcioni recién comenzará hoy a entregar pistas más concretas sobre la formación que utilizará ante el conjunto cordobés. En principio, el posible equipo que maneja el entrenador es: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
Si esa formación se confirma, Atlético presentaría dos modificaciones respecto del último partido. Galván ingresaría en lugar de Juan Infante, mientras que Díaz reemplazaría a Manuel Brondo.
De todos modos, el “Emperador” todavía tendrá las prácticas de hoy y mañana para terminar de definir el equipo. El objetivo del “Decano” será llegar de la mejor manera al sábado y conseguir ante Belgrano su primera victoria como local en el Torneo Clausura.