Atlético Tucumán prepara cambios para recibir a Belgrano: el posible 11 de Falcioni

Falcioni recién comenzará hoy a entregar pistas más concretas sobre la formación que utilizará ante el conjunto cordobés. En principio, el posible equipo que maneja el entrenador es: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.