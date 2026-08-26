El desahogo de Juan Infante: luego de meses de lucha y lesiones, volvió a jugar en Atlético Tucumán

Julio César Falcioni también tuvo algo que ver. Ante la ausencia de Ignacio Galván, el entrenador debía elegir entre la experiencia de Infante y la juventud de Ramiro Paunero. Se inclinó por el primero; y antes del cotejo buscó quitarle presión. “Me dio su confianza. Me dijo que estuviera tranquilo, que fuera de menor a mayor, que no me volviera loco y que, más que nada, lo tomara con calma”, reveló Infante en diálogo con LA GACETA.