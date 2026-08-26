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Arturo Vidal acusó a Borghi de ser “anticolocolino” y el "Bichi" respondió: “Lo que más me dolió...”

El mediocampista cuestionó al campeón del mundo después del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. El exentrenador le contestó con ironía y recordó la historia que los une.

Claudio Borghi entrenó a Vidal en la Roja.
Claudio Borghi entrenó a Vidal en la "Roja".
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Arturo Vidal acusó a Claudio Borghi de ser anticolocolino tras el clásico chileno por avalar un penal rival, y el DT le respondió con ironía.
  • Borghi promovió a Vidal en Colo Colo y lo dirigió en la selección chilena, pero su análisis arbitral en televisión desató el enojo del volante.
  • El cruce evidencia tensiones entre dos ídolos históricos del club albo, marcando un quiebre público en su prolongada relación profesional.
Resumen generado con IA

Una jugada del clásico chileno terminó provocando un inesperado cruce entre dos figuras fuertemente identificadas con Colo Colo. Arturo Vidal acusó públicamente a Claudio "Bichi" Borghi de ser "anticolocolino" y el campeón del mundo con Argentina en 1986 decidió responderle.

Todo comenzó durante la victoria 2-1 de Colo Colo sobre Universidad de Chile. Borghi estaba comentando el encuentro por televisión cuando consideró correcta la decisión arbitral de sancionar un penal para la "U", cuando el partido estaba 1-0.

La opinión llegó rápidamente hasta Vidal, que reaccionó con dureza. "Mira lo que dice Borghi. Este es anticolocolino, hay que decirlo", lanzó el mediocampista.

La acusación no pasó inadvertida. Borghi recogió el guante durante su programa televisivo y eligió inicialmente la ironía para responder.

"Evidentemente este penal, fue penal. Yo como colocolino debo decir que no era penal. Ese es mi problema", expresó.

Borghi respondió a Vidal: "No me voy a pelear con él"

El exentrenador evitó transformar la discusión en un enfrentamiento personal y destacó la carrera de Vidal, aunque también dejó algunas frases cargadas de ironía.

"Yo no soy tonto. No me voy a pelear con uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección. Muchos me escribieron, como referente en Colo Colo. Pero yo no soy referente en Colo Colo", señaló.

Luego profundizó su respuesta y rechazó directamente la acusación del mediocampista.

"Quiero decirle a la gente de Colo Colo que mi respeto está. Evidentemente, anticolocolino no soy. No tengo galardones para pelear con él. Fui un jugador mediocre, no tengo muchas cosas en comparación a él", sostuvo.

Sin embargo, hubo un detalle de la intervención de Vidal que sí molestó especialmente al "Bichi".

"Lo que más me dolió es que no sepa pronunciar mi nombre", reconoció.

La historia que une a Borghi y Arturo Vidal

El enfrentamiento llamó todavía más la atención por el vínculo que ambos construyeron durante sus carreras.

Borghi dirigió a Colo Colo entre 2006 y 2008 y conquistó cuatro títulos de Primera División. Durante aquella etapa coincidió con los primeros pasos de Vidal en el fútbol profesional y fue quien decidió subirlo al plantel principal.

El argentino, de todos modos, evitó adjudicarse méritos por la carrera que posteriormente construyó el mediocampista.

"Yo no soy formador de él, por ningún motivo. Tuve la suerte de recibirlo en cadetes y lo subí al primer equipo. No le enseñé nada. Todo fue mérito de él", aseguró.

Sus caminos volvieron a cruzarse años después en la selección chilena, cuando Borghi asumió como entrenador entre 2011 y 2012 y Vidal ya era una de las figuras de "La Roja".

Más de una década después, aquella relación sumó un capítulo inesperado. Una discusión por un penal en el clásico terminó enfrentando públicamente a dos nombres estrechamente vinculados con la historia reciente de Colo Colo.

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