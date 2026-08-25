Di María salió en defensa de Paredes y Molina tras las duras sanciones de la FIFA

Resumen para apurados
- Ángel Di María calificó de exageradas las sanciones de la FIFA a Leandro Paredes y Nahuel Molina tras los incidentes ocurridos al final del Mundial 2026 ante España.
- La FIFA castigó a Paredes con 10 partidos y a Molina con 7 tras la final del torneo, además de multar económicamente a la AFA y reducir el aforo de sus partidos.
- La AFA apelará los castigos por considerarlos desmedidos, con la expectativa compartida por Di María de lograr una reducción significativa en las penas finales.
Ángel Di María tomó posición en medio de la polémica que rodea a la Selección Argentina. El capitán de Rosario Central salió en defensa de Leandro Paredes y Nahuel Molina y consideró exageradas las sanciones que recibieron por parte de la FIFA tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 frente a España.
“Hablo siempre (con Paredes). Es exagerado. Seguramente será muchísimo menos, no solo para él, sino para Nahuel”, sostuvo “Fideo” en zona mixta, luego de convertir un doblete en el empate 2-2 entre Rosario Central y Talleres.
Di María reconoció que existieron incidentes después de la definición del Mundial, aunque cuestionó la magnitud de los castigos. “Es algo que podía pasar, porque se agarraron al final, pero es bastante exagerado todo”, afirmó.
Las duras sanciones que recibió la Selección
Paredes fue quien recibió el castigo más importante: la FIFA lo suspendió por 10 partidos. Molina, en tanto, deberá cumplir siete fechas.
Las sanciones también alcanzaron a otros integrantes de la delegación argentina. Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico, recibió tres fechas de suspensión, mientras que Thiago Almada fue castigado con un partido. Del lado español, Gavi recibió una fecha.
Además, la AFA fue sancionada con una multa de 321.000 dólares por diferentes episodios ocurridos durante el Mundial, entre ellos gestos y cantos discriminatorios y la exhibición de una bandera de Malvinas durante la semifinal frente a Inglaterra. También deberá afrontar una reducción del 50% del aforo en sus próximos dos partidos como local por las Eliminatorias.
La discusión, de todas maneras, todavía no está cerrada. Andrés Paton Urich, asesor legal de la AFA, adelantó que la entidad apelará las sanciones contra Paredes y Molina, al considerar que resultan desproporcionadas en comparación con otros antecedentes.
Di María confía en que ese reclamo prospere. Por eso anticipó que, a su entender, las penas que finalmente deberán cumplir sus excompañeros serán “muchísimo menos” que las establecidas inicialmente por la FIFA.