Di María salió en defensa de Paredes y Molina tras las duras sanciones de la FIFA

Además, la AFA fue sancionada con una multa de 321.000 dólares por diferentes episodios ocurridos durante el Mundial, entre ellos gestos y cantos discriminatorios y la exhibición de una bandera de Malvinas durante la semifinal frente a Inglaterra. También deberá afrontar una reducción del 50% del aforo en sus próximos dos partidos como local por las Eliminatorias.