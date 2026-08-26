Política

Vacunatorio VIP: citaron a indagatoria a 34 personas, entre ellas Eduardo Duhalde, Verbitsky y Taiana

La investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien debe avanzar con esta nueva etapa de la causa.

VACUNATORIO VIP. El ex presidente Eduardo Duhalde, entre las personas citadas a declarar en la causa.
VACUNATORIO VIP. El ex presidente Eduardo Duhalde, entre las personas citadas a declarar en la causa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza Capuchetti citó a indagatoria a 34 personas, entre ellas Duhalde y Taiana, por presunto peculado al recibir vacunas contra el Covid-19 de forma irregular.
  • La fiscalía investiga tres episodios entre 2020 y 2021 donde se aplicaron dosis del Hospital Posadas a personas no prioritarias anotadas falsamente como personal estratégico.
  • Las declaraciones serán entre octubre y diciembre; esta etapa busca juzgar a los beneficiarios como partícipes necesarios, tras elevarse a juicio el tramo de los funcionarios.
Resumen generado con IA

La Justicia federal citó a indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas contra el coronavirus durante la pandemia en circunstancias presuntamente irregulares. Entre los convocados aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el ex canciller Jorge Taiana, el diputado nacional Eduardo Valdés y la esposa del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros.

Las indagatorias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, en el marco de la causa conocida como Vacunatorio VIP. Los beneficiarios están acusados de haber sido partícipes necesarios del delito de peculado, según el planteo realizado en el expediente.

La investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien debe avanzar con esta nueva etapa de la causa. Se trata del segundo grupo de personas alcanzadas por la investigación judicial, después de que el primer tramo, centrado en los funcionarios que habrían facilitado el acceso irregular a las vacunas, fuera elevado a juicio oral.

Qué investiga la Justicia en la causa Vacunatorio VIP

El expediente analiza la aplicación de vacunas Sputnik V a personas que, según la acusación fiscal, no formaban parte de los grupos que tenían prioridad para recibirlas en aquel momento, cuando las dosis disponibles eran todavía escasas.

El fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo que quienes recibieron las vacunas no tuvieron un papel meramente pasivo, sino que su conducta habría sido necesaria para concretar el desvío de recursos públicos. La figura de peculado contempla el uso o disposición irregular de bienes públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su administración o custodia.

La investigación se concentra en tres episodios ocurridos entre fines de 2020 y febrero de 2021.

El primero tuvo lugar el 18 de febrero de 2021, cuando 10 dosis destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas hasta la sede del Ministerio de Salud. Allí, en las inmediaciones del despacho del entonces ministro de Salud, Ginés González García, se instaló un vacunatorio en el que fueron inmunizados, entre otros, el periodista Horacio Verbitsky, Taiana y Valdés.

Según la investigación, varios de los beneficiarios fueron incorporados al sistema oficial bajo la categoría de “Personal Estratégico”, pese a que no cumplían con las condiciones establecidas para acceder a la vacuna, consignó Todo Noticias. 

Las vacunas que llegaron al domicilio de Duhalde

El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron llevadas hasta el domicilio de Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí fueron vacunados el expresidente, su esposa “Chiche”, sus hijas María Eva y Juliana y su secretario privado, Carlos Alberto Mao, de acuerdo con la acusación fiscal.

La fiscalía señaló que la vacunación a domicilio estaba prevista para personas que tuvieran dificultades físicas para trasladarse. En el caso investigado, sostuvo que esa circunstancia no fue constatada.

Las dosis aplicadas en el Hospital Posadas

El tercer hecho bajo análisis comprende la aplicación de 36 dosis en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Entre las personas alcanzadas aparece Patricia Alsua, esposa de Zannini, además del exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Burgos.

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