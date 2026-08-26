El Niño en Argentina: hay más de 90% de probabilidad de que sea fuerte y anticipan sus efectos

Qué puede pasar en Cuyo y la Cordillera

El comportamiento de El Niño no es uniforme en todo el territorio argentino. En Cuyo, la dinámica es diferente a la de las regiones húmedas del centro y el norte. En la zona de los Andes centrales, explicó la meteoróloga, las condiciones asociadas a El Niño incluso pueden resultar beneficiosas debido a un aumento de las nevadas.