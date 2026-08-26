Cómo liberar espacio de iPhone sin tocar las fotos ni los videos de tu galería
Trucos integrados en iOS para liberar almacenamiento en tu iPhone sin borrar recuerdos ni aplicaciones: cómo optimizar la galería, usar la desinstalación temporal para actualizaciones y ampliar la memoria de forma inteligente.
Resumen para apurados
- Usuarios de iPhone pueden liberar espacio de almacenamiento sin borrar fotos mediante herramientas integradas de iOS para resolver alertas de memoria llena.
- La acumulación de datos en caché y fotos en 4K satura el sistema; se resuelve optimizando la galería en iCloud y desinstalando aplicaciones sin perder sus datos.
- Estas alternativas de gestión eficiente y el soporte externo garantizan un rendimiento óptimo del dispositivo a largo plazo sin sacrificar recuerdos valiosos.
Un concierto o un viaje inolvidable, esa playa con agua cristalina que nunca visitamos o un cumpleaños: esos son los momentos en que nuestro celular parece encontrar la oportunidad de advertirnos que no se podrá tomar ninguna foto ni grabar ningún video porque el espacio de almacenamiento está lleno. Aquella notificación que surge en los contextos más inoportunos nos puede llevar a tomar una decisión drástica: eliminar todo lo que encontremos en la galería. Pero existen maneras de cortar de raíz el problema accediendo a aquellas funciones que no sabemos que están ocupando nuestra memoria.
Hay archivos que nunca pusimos intencionalmente en nuestro celular y hay cosas en nuestro teléfono que inadvertidamente llegaron allí: cachés de aplicaciones, archivos adjuntos de mensajes, datos de streaming, archivos del sistema duplicados y otros datos que se acumulan silenciosamente con el tiempo y que se pueden eliminar sin sacrificar ni una sola foto o aplicación que realmente te importe. Para liberar espacio no es necesario deshacerse de los momentos favoritos, sino ser más estratégico en la recuperación del almacenamiento con ajustes más inteligentes en dispositivos iPhone.
Optimización multimedia: el secreto para ganar gigas
Una de las herramientas más efectivas y sencillas se encuentra en la optimización del material multimedia. Por defecto, cada foto o video se guarda en resolución completa dentro del teléfono. Para ponerlo en perspectiva, solo un minuto de video grabado en 4K a 60 fps supera los 400 MB. Para solucionar esto, basta con ingresar a Ajustes > Fotos y activar la opción Optimizar almacenamiento del iPhone (que requiere tener activada la función de Fotos en iCloud). De esta manera, los archivos en alta resolución se transfieren a la nube, dejando en el dispositivo versiones livianas. Cuando desees ver la versión original, el teléfono la descargará al instante si cuentas con conexión a internet.
Otra alternativa clave —especialmente útil cuando necesitas espacio temporal rápido para instalar una actualización del sistema como iOS— consiste en desinstalar aplicaciones sin perder sus datos. Muchas apps que casi no usas ocupan gigabytes valiosos. Si vas a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone, verás cuáles pesan más. Al seleccionar una y pulsar en Desinstalar app, el sistema elimina el software (liberando gigas al instante), pero conserva intactos todos tus documentos y datos. Una vez instalada la actualización del sistema, simplemente vuelves a tocar la app desde la pantalla de inicio o la Biblioteca de Apps para reincorporarla sin tener que volver a iniciar sesión.
Alternativas de almacenamiento externo e iCloud
Por último, si el almacenamiento interno o el de la nube resultan insuficientes, ampliar el plan de iCloud o apoyarse en discos externos SSD portátiles con conexión USB-C se presentan como las soluciones definitivas. Estas alternativas evitan el descarte desesperado de aplicaciones y aseguran que tus fotos, juegos y documentos permanezcan protegidos en un soporte seguro, permitiéndote recuperar el control de tu teléfono sin perder ningún recuerdo valioso.