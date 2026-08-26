Cómo liberar espacio de iPhone sin tocar las fotos ni los videos de tu galería

Optimización multimedia: el secreto para ganar gigas

Una de las herramientas más efectivas y sencillas se encuentra en la optimización del material multimedia. Por defecto, cada foto o video se guarda en resolución completa dentro del teléfono. Para ponerlo en perspectiva, solo un minuto de video grabado en 4K a 60 fps supera los 400 MB. Para solucionar esto, basta con ingresar a Ajustes > Fotos y activar la opción Optimizar almacenamiento del iPhone (que requiere tener activada la función de Fotos en iCloud). De esta manera, los archivos en alta resolución se transfieren a la nube, dejando en el dispositivo versiones livianas. Cuando desees ver la versión original, el teléfono la descargará al instante si cuentas con conexión a internet.