Arfaras, el "9" que revivió a San Martín en Villa Maipú: "Sentía que estaba en falta con el hincha"
El delantero pasó de no convertir jugando por afuera a amigarse con la red volviendo a su posición natural con Orfila. La figura del triunfo ante Chacarita analiza su salto al fútbol grande, destaca su maduración bajo presión y sostiene la ilusión de pelear arriba.
Resumen para apurados
- Luca Arfaras convirtió un doblete para darle el triunfo 2-1 a San Martín ante Chacarita en Villa Maipú, cortando una racha de cinco partidos sin ganar.
- El delantero recuperó su efectividad al volver a jugar como centrodelantero con el DT Alejandro Orfila, tras haber actuado como extremo en el ciclo previo de Yllana.
- Con diez fechas por delante, el triunfo renueva las aspiraciones del conjunto tucumano de clasificar al Reducido y pelear por el ascenso a la máxima categoría.
Ocho minutos le bastaron a Luca Arfaras para dar vuelta un partido que se le complicaba a San Martín. El primer gol llegó desde el centro del área, la posición que el delantero de 20 años esperó durante meses mientras jugaba de extremo por pedido táctico de Andrés Yllana. El segundo se concretó con un derechazo desde lejos, que selló la remontada. Cerca del arco rival, de todos modos, es donde se formó, creció y se destacó en las divisiones formativas y en la reserva de Estudiantes de La Plata: como un delantero con olfato, potencia física y resolución rápida en los últimos metros.
Las cifras lo confirman. De los 13 partidos que Arfaras jugó bajo la conducción de Yllana, solo en dos lo hizo como centrodelantero puro; el resto, por las bandas. Con la llegada de Alejandro Orfila el esquema se invirtió: suma seis presentaciones, cinco como nueve de área y uno solo en otra función. La diferencia se nota donde más le importa a un goleador: con Yllana no convirtió ningún tanto; con Orfila en el banco, ya lleva tres. Además, dio una asistencia en cada ciclo.
Cuando el DT uruguayo le devolvió la función que más le gusta, Arfaras tardó poco en responder a la confianza. En Villa Maipú, y en un contexto adverso tras cinco fechas consecutivas sin triunfos, marcó por duplicado en apenas ocho minutos para dar vuelta el marcador ante Chacarita, sumar tres puntos importantes y sacarse una mochila que venía cargando desde hacía varias jornadas. "Con Andrés jugué mucho de extremo porque en ese momento me necesitaba ahí; hoy me siento más cómodo jugando de nueve, es cierto, pero siempre me adapto a lo que necesite el equipo", explicó el propio Arfaras. Con solo un gol previo en su cuenta personal —aquel convertido frente a Almagro—, el futbolista reconoció que la falta de efectividad le pesaba: "Obviamente siempre me quedo con el logro grupal, pero sí siento que estaba en falta con el hincha y con el equipo en ese sentido".
La variante táctica
Frente a la línea de cinco defensores que plantó el local, Orfila se jugó una carta arriesgada en el entretiempo: mandó a la cancha a Mauro Verón y armó un doble nueve para quebrar la resistencia del "Funebrero". El plan funcionó rápido. Verón asistió de primera a Arfaras para el 1-1, y minutos después una cesión de Matías "Caco" García le dejó el espacio para el derechazo que estableció el 2-1 definitivo. "Fue determinante, porque ellos estaban muy metidos y pudimos fijar con ese cambio y el de 'Caco' metiéndose entre líneas", resumió Arfaras.
"Nos propusimos que en estas 11 fechas que quedaban teníamos que quedar en los primeros puestos, y para eso teníamos que arrancar con el pie derecho contra Chacarita, por eso los cambios tan ofensivos", explicó. Pese a haber sido la figura de la tarde en Buenos Aires, el joven nacido en Chascomús no se confía: "La verdad que no siento que marque un antes y un después en cuanto a la titularidad. Eso se gana día a día, semana a semana; hay una competencia interna muy buena".
Adaptación a la presión
El salto de la reserva del "Pincha" al fútbol de ascenso lo golpeó de entrada: "Sabía desde que tomé la decisión de venir que venía al club más grande de la división, con una enorme historia e hinchada. En lo personal crecí un montón; creo que los primeros tres o cuatro meses fueron de mucho aprendizaje y ahora me siento mucho más suelto en la cancha".
Con el choque ante Güemes cerca, y diez fechas por delante para pelear un lugar en el Reducido, Arfaras tiene claro el camino: "Vamos a salir como lo venimos haciendo: protagonistas en todos los partidos y yendo a buscar, porque tenemos equipo para lograrlo. Sería muy lindo regalarle una alegría a la gente que hace un esfuerzo enorme para ir a alentarnos".