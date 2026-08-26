Arfaras, el "9" que revivió a San Martín en Villa Maipú: "Sentía que estaba en falta con el hincha"

Cuando el DT uruguayo le devolvió la función que más le gusta, Arfaras tardó poco en responder a la confianza. En Villa Maipú, y en un contexto adverso tras cinco fechas consecutivas sin triunfos, marcó por duplicado en apenas ocho minutos para dar vuelta el marcador ante Chacarita, sumar tres puntos importantes y sacarse una mochila que venía cargando desde hacía varias jornadas. "Con Andrés jugué mucho de extremo porque en ese momento me necesitaba ahí; hoy me siento más cómodo jugando de nueve, es cierto, pero siempre me adapto a lo que necesite el equipo", explicó el propio Arfaras. Con solo un gol previo en su cuenta personal —aquel convertido frente a Almagro—, el futbolista reconoció que la falta de efectividad le pesaba: "Obviamente siempre me quedo con el logro grupal, pero sí siento que estaba en falta con el hincha y con el equipo en ese sentido".