La otra batalla de Irán en Estados Unidos: visas bloqueadas, quejas ante FIFA y tensión política
La Federación Iraní de Fútbol acusó a Estados Unidos de incumplir protocolos de FIFA, impedir su instalación en Los Ángeles y demorar visas de parte de la delegación. El conflicto amenaza con impactar en su participación en el Mundial.
Resumen para apurados
- La Federación Iraní de Fútbol denunció a EE.UU. ante la FIFA por demoras en visas y trabas logísticas antes de su partido contra Bélgica en Los Ángeles en el Mundial 2026.
- Ante la falta de visas para 11 delegados y el rechazo de su base en Los Ángeles, el plantel debió concentrar en Tijuana, incumpliendo protocolos de arribo de la FIFA.
- El conflicto tensiona la relación diplomática y deportiva, cuestionando la capacidad de EE.UU. como sede y abriendo un debate sobre futuras designaciones de la FIFA.
La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica que excede ampliamente los límites del fútbol. A pocos días de afrontar un partido clave frente a Bélgica, la selección asiática denunció una serie de obstáculos administrativos, migratorios y logísticos que, según sus dirigentes, representan un hecho sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo.
La Federación Iraní de Fútbol (FIF) elevó una queja formal ante la FIFA y calificó la situación como uno de los capítulos más oscuros que ha vivido una selección durante una competencia organizada por el máximo organismo del fútbol mundial.
Visas demoradas y una concentración lejos de la sede
El principal foco de conflicto está relacionado con las restricciones de ingreso a Estados Unidos. Según denunció la dirigencia iraní, once integrantes de la delegación todavía no recibieron las visas necesarias para ingresar al país.
Entre los afectados se encuentran el presidente de la federación, Mehdi Taj, y varios miembros del cuerpo técnico, una situación que complica seriamente la planificación deportiva y operativa del seleccionado.
Los problemas no terminan allí. La federación también reveló que su pedido para establecer la base de concentración en Los Ángeles fue rechazado. Como consecuencia, Irán se vio obligado a trasladar toda su estructura a Tijuana, México.
Desde allí, la delegación debe viajar únicamente para disputar los partidos y regresar posteriormente a territorio mexicano, una logística que genera desgaste adicional en plena competencia.
La situación provocó además un incumplimiento involuntario de los protocolos habituales de FIFA. Según la denuncia presentada por la federación asiática, el equipo no pudo arribar a Los Ángeles con las 48 horas de anticipación que normalmente se exige antes de cada encuentro.
Acusaciones contra Estados Unidos
Las críticas más duras llegaron desde la propia conducción de la Federación Iraní de Fútbol. El secretario general Hedayat Mombeini sostuvo que permitir que cuestiones políticas interfieran en una competencia deportiva constituye una amenaza para el espíritu del fútbol internacional.
Para el dirigente, el trato recibido por la selección iraní no encuentra antecedentes comparables en otras ediciones de la Copa del Mundo.
Mombeini fue incluso más allá y cuestionó la elección de sedes para organizar torneos de semejante magnitud. Según manifestó, aquellos países que no están en condiciones de garantizar el cumplimiento pleno de las normativas de la FIFA no deberían postularse para albergar una Copa del Mundo.
Las declaraciones aumentaron la tensión alrededor de un conflicto que combina deporte, diplomacia y relaciones internacionales en uno de los escenarios más sensibles del torneo.
Bélgica aparece como una final anticipada
Mientras la disputa institucional continúa escalando, el seleccionado iraní intenta mantener el foco en lo deportivo. En su debut dentro del Grupo G logró rescatar un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, resultado que lo mantiene con posibilidades concretas de avanzar a la siguiente ronda.
Sin embargo, el próximo desafío será mucho más exigente. Este domingo, desde las 16, deberá enfrentar a Bélgica en Los Ángeles con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen.
La realidad indica que Irán no solo tendrá que enfrentar a uno de los rivales más fuertes de su zona. También deberá convivir con un contexto de incertidumbre administrativa que amenaza con convertirse en un obstáculo tan complejo como cualquier adversario dentro de la cancha.
En medio de una Copa del Mundo que ya ofrece sorpresas deportivas, el conflicto entre Irán y Estados Unidos suma un ingrediente inesperado que podría marcar uno de los episodios más controvertidos del torneo.