La otra batalla de Irán en Estados Unidos: visas bloqueadas, quejas ante FIFA y tensión política

La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica que excede ampliamente los límites del fútbol. A pocos días de afrontar un partido clave frente a Bélgica, la selección asiática denunció una serie de obstáculos administrativos, migratorios y logísticos que, según sus dirigentes, representan un hecho sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo.