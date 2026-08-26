AUH en septiembre: de cuánto será el aumento confirmado por Anses

Resumen para apurados
- La Anses aumentará en septiembre un 2,1% la Asignación Universal por Hijo en Argentina, llevando el monto bruto a $154.016 tras el último dato de inflación informado por el Indec.
- El haber neto será de $123.212 por la retención del 20%. El ajuste rige por la fórmula de movilidad mensual y alcanza también a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
- Con los nuevos montos y complementos, el poder adquisitivo de los beneficiarios registrará una mejora real del 1,3% interanual y de casi 50% frente a noviembre de 2023.
Tras la publicación del índice de inflación del Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene una referencia respecto de los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Conforme a la fórmula de movilidad jubilatoria que se ajusta a las cifras de la última inflación, la cual correspondería a julio de 2026.
En línea con la inflación de julio último, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará un 2,1% en septiembre de 2026. De esta manera, el monto bruto de la prestación ascenderá a $154.016 (o $154.031 según la liquidación del organismo). Cabe recordar que la ANSES retiene mensualmente el 20% del total hasta la presentación de la libreta escolar y de salud a fin de año, por lo que el cobro directo de bolsillo será de $123.212 por hijo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se ubicará en $501.487.
A estos ingresos se suman otros complementos que pueden integrar la liquidación del grupo familiar, como la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar), la cual no se actualiza mensualmente de forma automática. Para las familias con un solo hijo, el total mensual a cobrar en mano alcanza los $195.471 ($123.212 de AUH directa más $72.250 de Alimentar). En hogares con dos hijos, el pago directo de la AUH llega a $246.443 y suma $113.299 de Alimentar, totalizando $359.742. Para tres hijos, la AUH en mano representa $369.664 y la Prestación Alimentar llega a su tope de $149.425, cobrando un total de $519.089. En el caso de tener cuatro hijos, el ingreso conjunto asciende a $642.311, mientras que con cinco hijos llega a $764.532.
Complemento Leche y otras asignaciones
Asimismo, las familias con niños de hasta 3 años inclusive perciben de forma automática el Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual se actualiza un 2,1% en septiembre para alcanzar los $58.098 por menor. Este beneficio no requiere trámites ni turnos previos, ya que la Anses lo acredita directamente según los datos registrados. En el mismo sentido, la actualización del 2,1% impacta en otras asignaciones universales del organismo, llevando la Asignación por Embarazo a $154.016, la Ayuda Escolar Anual a $86.785, la asignación por Nacimiento a $89.772 y por Adopción a $536.721.
En términos de poder adquisitivo, la AUH se mantuvo casi estable en el último año, con una variación del 0,1% real descontando la inflación. Sin embargo, al incorporar el complemento de la Tarjeta Alimentar —que tuvo una suba del 38,3% en mayo tras dos años congelado—, la capacidad de compra de los beneficiarios registra un aumento del 1,3% real respecto al año previo, ubicándose un 49,4% real por encima de los valores de noviembre de 2023.
Calendario de pagos de septiembre según el DNI
El calendario de pagos de septiembre iniciará el martes 8 de ese mes y se extenderá según la terminación del DNI del titular:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre