SociedadActualidad

AUH en septiembre: de cuánto será el aumento confirmado por Anses

Tras la difusión del IPC por parte del Indec, la ANSES ajustará el haber de la Asignación Universal por Hijo según la fórmula de movilidad atada a la inflación de julio de 2026.

Los montos confirmados de septiembre
Los montos confirmados de septiembre
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses aumentará en septiembre un 2,1% la Asignación Universal por Hijo en Argentina, llevando el monto bruto a $154.016 tras el último dato de inflación informado por el Indec.
  • El haber neto será de $123.212 por la retención del 20%. El ajuste rige por la fórmula de movilidad mensual y alcanza también a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
  • Con los nuevos montos y complementos, el poder adquisitivo de los beneficiarios registrará una mejora real del 1,3% interanual y de casi 50% frente a noviembre de 2023.
Resumen generado con IA

Tras la publicación del índice de inflación del Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene una referencia respecto de los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Conforme a la fórmula de movilidad jubilatoria que se ajusta a las cifras de la última inflación, la cual correspondería a julio de 2026.

Según el Indec, los salarios le ganaron a la inflación en junio: qué sector pegó el mayor salto

Según el Indec, los salarios le ganaron a la inflación en junio: qué sector pegó el mayor salto

En línea con la inflación de julio último, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará un 2,1% en septiembre de 2026. De esta manera, el monto bruto de la prestación ascenderá a $154.016 (o $154.031 según la liquidación del organismo). Cabe recordar que la ANSES retiene mensualmente el 20% del total hasta la presentación de la libreta escolar y de salud a fin de año, por lo que el cobro directo de bolsillo será de $123.212 por hijo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se ubicará en $501.487.

A estos ingresos se suman otros complementos que pueden integrar la liquidación del grupo familiar, como la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar), la cual no se actualiza mensualmente de forma automática. Para las familias con un solo hijo, el total mensual a cobrar en mano alcanza los $195.471 ($123.212 de AUH directa más $72.250 de Alimentar). En hogares con dos hijos, el pago directo de la AUH llega a $246.443 y suma $113.299 de Alimentar, totalizando $359.742. Para tres hijos, la AUH en mano representa $369.664 y la Prestación Alimentar llega a su tope de $149.425, cobrando un total de $519.089. En el caso de tener cuatro hijos, el ingreso conjunto asciende a $642.311, mientras que con cinco hijos llega a $764.532.

Complemento Leche y otras asignaciones 

Asimismo, las familias con niños de hasta 3 años inclusive perciben de forma automática el Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual se actualiza un 2,1% en septiembre para alcanzar los $58.098 por menor. Este beneficio no requiere trámites ni turnos previos, ya que la Anses lo acredita directamente según los datos registrados. En el mismo sentido, la actualización del 2,1% impacta en otras asignaciones universales del organismo, llevando la Asignación por Embarazo a $154.016, la Ayuda Escolar Anual a $86.785, la asignación por Nacimiento a $89.772 y por Adopción a $536.721.

En términos de poder adquisitivo, la AUH se mantuvo casi estable en el último año, con una variación del 0,1% real descontando la inflación. Sin embargo, al incorporar el complemento de la Tarjeta Alimentar —que tuvo una suba del 38,3% en mayo tras dos años congelado—, la capacidad de compra de los beneficiarios registra un aumento del 1,3% real respecto al año previo, ubicándose un 49,4% real por encima de los valores de noviembre de 2023.

Calendario de pagos de septiembre según el DNI

El calendario de pagos de septiembre iniciará el martes 8 de ese mes y se extenderá según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anses: de cuánto será la jubilación con el aumento confirmado en septiembre

Anses: de cuánto será la jubilación con el aumento confirmado en septiembre

Becas Progresar Superior 2026: abrió la segunda convocatoria para estudiantes universitarios y terciarios

Becas Progresar Superior 2026: abrió la segunda convocatoria para estudiantes universitarios y terciarios

Lo más popular
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
3

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
4

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral
5

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Más Noticias
Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Tini Stoessel habría auditado a su papá y hay una cifra millonaria en disputa

Cartas de lectores: el alfajor y el fin del mundo

Cartas de lectores: el alfajor y el fin del mundo

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Cinco ejercicios para ganar masa muscular sin máquinas y hacer en casa

Cinco ejercicios para ganar masa muscular sin máquinas y hacer en casa

Cómo hacer bizcochuelo marmolado saludable: la receta sin gluten y sin azúcar para evitar picos de glucosa

Cómo hacer bizcochuelo marmolado saludable: la receta sin gluten y sin azúcar para evitar picos de glucosa

Terremotos en Sudamérica en 2026: la ONU advierte dónde podría ocurrir el próximo gran sismo

Terremotos en Sudamérica en 2026: la ONU advierte dónde podría ocurrir el próximo gran sismo

Comentarios