AUH en septiembre: de cuánto será el aumento confirmado por Anses

A estos ingresos se suman otros complementos que pueden integrar la liquidación del grupo familiar, como la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar), la cual no se actualiza mensualmente de forma automática. Para las familias con un solo hijo, el total mensual a cobrar en mano alcanza los $195.471 ($123.212 de AUH directa más $72.250 de Alimentar). En hogares con dos hijos, el pago directo de la AUH llega a $246.443 y suma $113.299 de Alimentar, totalizando $359.742. Para tres hijos, la AUH en mano representa $369.664 y la Prestación Alimentar llega a su tope de $149.425, cobrando un total de $519.089. En el caso de tener cuatro hijos, el ingreso conjunto asciende a $642.311, mientras que con cinco hijos llega a $764.532.