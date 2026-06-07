Preocupación en Estados Unidos: un tiroteo masivo en Kansas dejó nueve heridos a días del inicio del Mundial
El violento episodio generó una fuerte señal de alerta debido a que la ciudad es la base de operaciones de la selección argentina. De todas formas, las autoridades llevaron tranquilidad al confirmar que el ataque ocurrió lejos del hotel que hospeda a la delegación nacional.
Resumen para apurados
- Un tiroteo masivo dejó nueve heridos este domingo en Kansas City, EE.UU., a días del Mundial 2026, lo que encendió las alarmas de seguridad en la sede de la Selección Argentina.
- El ataque, con unos 65 disparos, ocurrió a 15 km del hotel de la Selección Argentina, que estaba en Texas. La policía investiga el hecho y aún no ha realizado detenciones.
- Este hecho alerta sobre la seguridad antes del Mundial 2026. Aunque se garantizó la calma en la delegación argentina, se prevé un fuerte refuerzo en los controles de la sede.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, un nuevo tiroteo sacudió a Estados Unidos. El incidente se registró durante la madrugada de este domingo, en una zona ubicada en el sector sur de Kansas City. Según informó la portavoz del Departamento de Policía local, las fuerzas de seguridad acudieron al lugar tras recibir alertas por detonaciones de armas de fuego. Al arribar, los efectivos se encontraron con una multitud que huía desesperadamente de la escena.
Los datos clave del ataque reflejan la gravedad de la balacera, que comenzó a registrarse cuando los agentes hallaron inicialmente a tres mujeres heridas de bala en el lugar, confirmándose minutos más tarde que otras seis personas ingresaron a hospitales cercanos con impactos de proyectiles. El total de afectados asciende a nueve, aunque todas se encuentran fuera de peligro. Además, la enorme magnitud del tiroteo quedó evidenciada mediante los testimonios recolectados por la prensa local, los cuales señalaron que en el lugar se escucharon aproximadamente 65 disparos.
Absoluta tranquilidad en la concentración de la Selección
A pesar de la conmoción que causó la noticia, los reportes oficiales llevaron calma respecto a la integridad de Lionel Messi y el resto del plantel albiceleste.
El tiroteo masivo se desencadenó a unos 15 kilómetros de distancia del hotel donde se hospeda el equipo argentino. Además, el seleccionado nacional se encontraba en Texas, donde anoche jugó el amistoso frente a Honduras.
El dramático relato de los vecinos
La violencia de la balacera impactó de lleno en los residentes del sector de la calle Troost. Kate Fowler, una vecina de la zona, relató ante la prensa local que ella y su esposo se despertaron sobresaltados por el estruendo para luego descubrir un agujero de bala en una de las ventanas de su vivienda, además de un casquillo alojado sobre el suelo de su hogar.
Hasta el momento, el Departamento de Policía de Kansas City continúa con las investigaciones correspondientes en la zona sur y confirmó que no se han reportado detenciones vinculadas con el caso.