Preocupación en Estados Unidos: un tiroteo masivo en Kansas dejó nueve heridos a días del inicio del Mundial

El dramático relato de los vecinos

La violencia de la balacera impactó de lleno en los residentes del sector de la calle Troost. Kate Fowler, una vecina de la zona, relató ante la prensa local que ella y su esposo se despertaron sobresaltados por el estruendo para luego descubrir un agujero de bala en una de las ventanas de su vivienda, además de un casquillo alojado sobre el suelo de su hogar.