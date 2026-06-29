Pánico en un fan fest del Mundial: investigan un tiroteo que dejó un muerto y un herido en California

Un periodista de Reuters que se encontraba en el lugar describió un importante despliegue de patrulleros y efectivos, además del traslado de una persona en camilla. Por su parte, una guardia de seguridad aseguró que una de las víctimas "todavía agonizaba y se quejaba" mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia y relató que presentaba heridas en el cuello y la parte superior de la espalda.