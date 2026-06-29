Pánico en un fan fest del Mundial: investigan un tiroteo que dejó un muerto y un herido en California

Resumen para apurados
- Un tiroteo en el fan fest del Mundial 2026 en San José, California, dejó un muerto y un herido grave el sábado, en un hecho que la policía investiga como homicidio.
- El hecho ocurrió en San Pedro Square cuando no se disputaban partidos. La policía acordonó la zona para recolectar pruebas y testimonios, mientras los comercios cerraron.
- Tras el ataque, se reforzó la seguridad en los fan fest del Mundial en California para proteger a los hinchas, lo que plantea desafíos de control y vigilancia en el torneo.
Un violento tiroteo sacudió el Mundial 2026 luego de que una persona muriera y otra resultara gravemente herida en San Pedro Square, en la ciudad de San José, California. El hecho ocurrió en uno de los principales espacios destinados a los fanáticos durante la Copa del Mundo y obligó a desplegar un amplio operativo policial en la zona.
Según informó la agencia Reuters, en base a datos de la Policía de San José, el ataque se produjo durante la noche del sábado, cuando no había partidos en disputa. La balacera ocurrió en un sector que ya fue utilizado como punto de encuentro para miles de hinchas durante varios encuentros del certamen.
Las autoridades confirmaron que una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas de gravedad. El episodio ocurrió en las inmediaciones de las calles North Market Street y West Santa Clara Street, donde la policía cerró varias cuadras para preservar la escena y avanzar con la investigación.
One person was killed and another seriously injured in a shooting at San Pedro Square in San Jose, California, a venue that has been hosting FIFA World Cup fan zone screenings. No World Cup match was being shown at the time of the incident. Police are investigating.#USAâ¦ pic.twitter.com/W8drDRrKIx— IranPress (@IranPress_eng) June 29, 2026
Un periodista de Reuters que se encontraba en el lugar describió un importante despliegue de patrulleros y efectivos, además del traslado de una persona en camilla. Por su parte, una guardia de seguridad aseguró que una de las víctimas "todavía agonizaba y se quejaba" mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia y relató que presentaba heridas en el cuello y la parte superior de la espalda.
La investigación continúa y reforzaron la seguridad
La Policía de San José investiga el caso como un homicidio y continúa recolectando pruebas y testimonios para identificar al autor del ataque. Tras el hecho, varios bares y comercios de San Pedro Square cerraron sus puertas y se reforzó la presencia de agentes en uno de los principales fan fest del Mundial 2026, mientras las autoridades pidieron a la población evitar el área hasta que concluyan las pericias.