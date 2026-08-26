Se desregula la industria automotriz: nuevos estándares de seguridad y apertura a mercados internacionales

A través del Decreto 796/2026, el Poder Ejecutivo oficializó una profunda reforma en la reglamentación de la Ley 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca agilizar la comercialización de vehículos 0 km -tanto nacionales como importados- al actualizar los estándares de seguridad y los procesos de homologación en todo el territorio nacional.