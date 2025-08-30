Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

La variable dólar

Otro elemento que pesó sobre el mercado fue la inestabilidad cambiaria. Aunque el Gobierno sostiene un esquema de bandas, el dólar pasó de $1.330 a $1.360 en pocos días. Esta fluctuación llevó a que muchos ahorristas postergaran la decisión de desprenderse de divisas para comprar un 0km, a la espera de un escenario más claro después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires o las nacionales de octubre.