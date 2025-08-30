Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

El mercado automotor argentino cerró agosto con un retroceso que encendió las alarmas en el sector. Las ventas de autos 0km fueron casi 8.000 unidades menos que en julio, lo que implicó una baja del 13% mensual y devolvió los registros a niveles similares a los de junio. Pese a que este año venía superando los números de períodos recientes, los concesionarios volvieron a manejar cifras que recuerdan a 2018.
La caída llevó a ajustar la proyección anual: de las 650.000 unidades previstas hasta hace pocas semanas, ahora las marcas hablan de entre 625.000 y 630.000 vehículos para todo 2025, consignó Infobae.
Un mercado con frenos
Desde las terminales reconocen que agosto tuvo dos días hábiles menos que julio, pero advierten que la baja ya se venía percibiendo en las últimas semanas. “No es lo mismo dos días menos de producción que de ventas. Las proyecciones ya estaban en descenso”, admitieron en una automotriz.
Los factores son múltiples. Por un lado, la incertidumbre política previa a las elecciones nacionales de octubre llevó a que se mantengan tasas de interés elevadas, una medida que encarece el crédito y frena la financiación, motor clave para el sector.
En paralelo, varias terminales redujeron el presupuesto destinado a sostener planes de tasa 0%, lo que limitó la disponibilidad de este tipo de financiamiento en concesionarias. Renault, por ejemplo, confirmó que en agosto se retiró parcialmente de esos planes, debido a que el costo de subsidiarlos es demasiado alto con tasas de referencia del 70%. Stellantis, en cambio, aseguró que mantuvo sus ofertas, aunque sin detallar cuántos vehículos entraban en cada plan.
En julio, incluso, Stellantis había levantado todas sus opciones de financiación a tasa subsidiada a mitad de mes porque ya había agotado el presupuesto.
La variable dólar
Otro elemento que pesó sobre el mercado fue la inestabilidad cambiaria. Aunque el Gobierno sostiene un esquema de bandas, el dólar pasó de $1.330 a $1.360 en pocos días. Esta fluctuación llevó a que muchos ahorristas postergaran la decisión de desprenderse de divisas para comprar un 0km, a la espera de un escenario más claro después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires o las nacionales de octubre.
“Argentina todavía es un país donde la política incide todos los días en las decisiones de consumo. Comprar un auto no es una transacción menor: implica los ahorros de una familia. Cuando hay inestabilidad, prevalece la cautela. No sorprende que hayan bajado las ventas”, reconoció el director comercial de una automotriz consultado por Infobae.
Proyecciones más bajas
Hasta hace algunas semanas, el sector hablaba de un piso de 650.000 ventas para el año, con escenarios optimistas de hasta 680.000. Hoy, el panorama cambió: con tasas altas, menor financiamiento y un contexto político incierto, las marcas ajustaron las proyecciones a entre 625.000 y 630.000 unidades para 2025.
“Quizás tengamos dos meses de un volumen menor y, dependiendo del resultado de las elecciones, las ventas puedan retomar la dinámica de los meses anteriores”, concluyó un empresario del sector.