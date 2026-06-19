Seguridad

Una mujer evitó el robo de su moto con un dispositivo de descarga eléctrica

El intento de “motochorro” fue frustrado en Remedios de Escalada cuando la víctima activó un sistema antirrobo a distancia. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y derivó en actuaciones judiciales de oficio.

IMPACTO. Mujer evitó robo de moto con descarga eléctrica remota.
IMPACTO. Mujer evitó robo de moto con descarga eléctrica remota.
Hace 51 Min

Resumen para apurados

  • Una mujer evitó el robo de su moto en Remedios de Escalada, Buenos Aires, al activar un dispositivo de descarga eléctrica a distancia cuando los delincuentes intentaban huir.
  • La víctima entregó la moto y luego activó el sistema de 6.000 voltios. Adquirió esta tecnología de seguridad tras haber sufrido previamente el robo de otras cuatro motocicletas.
  • El hecho, registrado por cámaras de seguridad, derivó en actuaciones judiciales de oficio y abre el debate sobre el uso de tecnologías de autodefensa ante la inseguridad.
Resumen generado con IA

Una mujer logró frustrar el robo de su moto al activar un dispositivo de descargas eléctricas cuando los delincuentes intentaban escapar con el vehículo. El episodio ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires.

El intento de robo tuvo lugar alrededor de las 20, cuando Débora -la víctima- se bajaba de su moto para realizar un trabajo como tatuadora en la casa de una clienta. En ese momento fue abordada por dos motochorros que la interceptaron en plena calle.

Ante la situación, la mujer entregó su moto sin oponer resistencia. Más tarde relató: "Activé el Shock-Bag y esperé", según contó en una entrevista con América 24.

Cuando los delincuentes intentaban huir con el rodado, la víctima activó el sistema antirrobo a distancia, lo que provocó una descarga eléctrica sobre uno de los asaltantes. El impacto hizo que el ladrón se bajara de la moto y cayera a pocos metros del lugar del hecho, tras recibir la descarga.

La activación del dispositivo antirrobo

Según explicó la mujer, el dispositivo utilizado cuenta con una potencia de aproximadamente 6.000 voltios. Tras el impacto, uno de los delincuentes abandonó la motocicleta y escapó a pie, con dificultad para caminar.

Luego del hecho, la víctima logró recuperar su moto. "Supongo que le habrá dolido", dijo entre risas al relatar el momento y explicó que decidió adquirir el sistema de seguridad tras haber sufrido reiterados robos: "Compré el dispositivo porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de estar perdiendo permanentemente mi herramienta de trabajo", sostuvo.

La recuperación de la moto

También detalló el efecto del sistema: "El voltaje que recibió el motochorro fue equivalente al de una reja eléctrica".

La mujer destacó además el valor de recuperar su medio de transporte: "Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta mucho comprarse las cosas", expresó.

En otro tramo de su testimonio, reconoció la complejidad de la situación vivida: "pensé en el riesgo que iba a sufrir el delincuente, la situación me llevó a priorizar la recuperación de medio de transporte laboral".

Temas Provincia de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?
1

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?
2

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales
3

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu
4

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
5

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
5

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Más Noticias
Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Disparos en Barrio Sur: “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, dijo un testigo

Disparos en Barrio Sur: “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, dijo un testigo

Murió la mujer a la que le explotó el celular mientras lo cargaba en el auto: estaba internada con graves quemaduras

Murió la mujer a la que le explotó el celular mientras lo cargaba en el auto: estaba internada con graves quemaduras

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Previo al secuestro de la droga, durante una hora dejaron los 470 kilos de cocaína sin custodia

Previo al secuestro de la droga, durante una hora dejaron los 470 kilos de cocaína sin custodia

Comentarios