Una mujer evitó el robo de su moto con un dispositivo de descarga eléctrica

Resumen para apurados
- Una mujer evitó el robo de su moto en Remedios de Escalada, Buenos Aires, al activar un dispositivo de descarga eléctrica a distancia cuando los delincuentes intentaban huir.
- La víctima entregó la moto y luego activó el sistema de 6.000 voltios. Adquirió esta tecnología de seguridad tras haber sufrido previamente el robo de otras cuatro motocicletas.
- El hecho, registrado por cámaras de seguridad, derivó en actuaciones judiciales de oficio y abre el debate sobre el uso de tecnologías de autodefensa ante la inseguridad.
Una mujer logró frustrar el robo de su moto al activar un dispositivo de descargas eléctricas cuando los delincuentes intentaban escapar con el vehículo. El episodio ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires.
El intento de robo tuvo lugar alrededor de las 20, cuando Débora -la víctima- se bajaba de su moto para realizar un trabajo como tatuadora en la casa de una clienta. En ese momento fue abordada por dos motochorros que la interceptaron en plena calle.
Ante la situación, la mujer entregó su moto sin oponer resistencia. Más tarde relató: "Activé el Shock-Bag y esperé", según contó en una entrevista con América 24.
Cuando los delincuentes intentaban huir con el rodado, la víctima activó el sistema antirrobo a distancia, lo que provocó una descarga eléctrica sobre uno de los asaltantes. El impacto hizo que el ladrón se bajara de la moto y cayera a pocos metros del lugar del hecho, tras recibir la descarga.
La activación del dispositivo antirrobo
Según explicó la mujer, el dispositivo utilizado cuenta con una potencia de aproximadamente 6.000 voltios. Tras el impacto, uno de los delincuentes abandonó la motocicleta y escapó a pie, con dificultad para caminar.
Luego del hecho, la víctima logró recuperar su moto. "Supongo que le habrá dolido", dijo entre risas al relatar el momento y explicó que decidió adquirir el sistema de seguridad tras haber sufrido reiterados robos: "Compré el dispositivo porque ya me robaron cuatro motos y estaba cansada de estar perdiendo permanentemente mi herramienta de trabajo", sostuvo.
La recuperación de la moto
También detalló el efecto del sistema: "El voltaje que recibió el motochorro fue equivalente al de una reja eléctrica".
La mujer destacó además el valor de recuperar su medio de transporte: "Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta mucho comprarse las cosas", expresó.
En otro tramo de su testimonio, reconoció la complejidad de la situación vivida: "pensé en el riesgo que iba a sufrir el delincuente, la situación me llevó a priorizar la recuperación de medio de transporte laboral".
ð¨LE IBAN A ROBAR LA MOTO Y SE DEFENDIÃ CON UNA DESCARGA ELÃCTRICA— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) June 18, 2026
ð Una particular escena ocurriÃ³ en LanÃºs, donde una mujer evitÃ³ que le robarÃ¡n la moto usando una descarga elÃ©ctrica. La secuencia quedÃ³ registrada en las cÃ¡maras de seguridad de la zona.
ð El hecho ocurriÃ³â¦ pic.twitter.com/bxUZkltUKJ