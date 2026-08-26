Darío Sandrone: “¿Para qué escribir si una máquina puede hacerlo por nosotros?”

La escritura, una de las prácticas más asociadas a la creatividad, la reflexión y la expresión humana, atraviesa una transformación profunda con la irrupción de la inteligencia artificial. Sobre ese escenario se detuvo el filósofo, docente e investigador Darío Sandrone, especialista en filosofía de la tecnología, quien ayer, pasadas las 18, brindó en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán la charla “El texto ensamblado por máquinas: notas sobre la escritura en la era de la IA”.