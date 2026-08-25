La Justicia de una provincia autorizó embargos sobre cuentas bancarias y billeteras digitales por una deuda

Resumen para apurados
- La Justicia de Río Negro autorizó embargar cuentas bancarias y billeteras digitales de un deudor demandado por Banco Patagonia para asegurar el cobro de préstamos impagos.
- El tribunal de Cipolletti revocó un fallo previo tras comprobarse la mora del cliente, aunque aclaró que los fondos de cuentas sueldo mantendrán su protección legal vigente.
- El fallo sienta un precedente al equiparar legalmente a las billeteras virtuales con las cuentas bancarias tradicionales ante procesos de cobro y medidas cautelares.
La Justicia de Río Negro autorizó el embargo preventivo de fondos depositados en cuentas bancarias y billeteras digitales de una persona demandada por una deuda con Banco Patagonia. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Cipolletti.
El fallo, fechado el 4 de agosto de 2026, modificó parcialmente una resolución de primera instancia que había rechazado las medidas cautelares solicitadas por la entidad bancaria.
Los jueces Marcelo A. Gutiérrez, Alejandro Cabral y Vedia y Soledad Peruzzi consideraron que la documentación presentada por el banco permitía acreditar, en esta etapa inicial, la verosimilitud del derecho reclamado y el peligro en la demora, dos requisitos necesarios para disponer un embargo preventivo.
Qué decidió la Justicia sobre las billeteras digitales
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue la posibilidad de embargar dinero depositado en billeteras digitales o electrónicas.
La Cámara entendió que la evolución de los medios de pago y de las nuevas tecnologías financieras debe ser contemplada por las medidas cautelares. Por eso, autorizó que el embargo alcance también los fondos existentes en billeteras digitales de las que el demandado sea titular exclusivo.
La medida también comprende:
Cuentas y depósitos bancarios.
Cuentas digitales.
Billeteras electrónicas.
Fondos depositados en entidades financieras.
El embargo debe aplicarse hasta cubrir el monto reclamado, más la suma que determine provisoriamente el juez de primera instancia para intereses y costas.
La deuda que originó el embargo
El reclamo judicial fue iniciado por Banco Patagonia el 18 de marzo de 2026, en un proceso por cobro de pesos.
Según la documentación analizada por la Cámara, la deuda estaba vinculada con dos tarjetas de crédito y cuatro préstamos personales.
Los consumos de las tarjetas registraban mora desde el 21 de abril de 2025, mientras que los préstamos personales presentaban incumplimientos desde el 5 de febrero de ese mismo año.
Para respaldar su reclamo, el banco presentó resúmenes de cuenta, extractos, certificaciones de saldos y documentación relacionada con las operaciones.
Por qué la Justicia autorizó el embargo
La Cámara consideró que existían elementos suficientes para acreditar de manera provisoria la existencia del derecho invocado por Banco Patagonia.
Los magistrados también evaluaron el peligro en la demora, es decir, el riesgo de que durante el tiempo que demande el juicio la situación patrimonial del demandado pueda modificarse y dificulte el eventual cobro de la deuda.
Entre los elementos considerados estuvieron el monto reclamado, el tiempo transcurrido desde la mora, los estados de cuenta y la información del Banco Central sobre la existencia de otros acreedores.
La Cámara aclaró que esta evaluación es exclusivamente cautelar. El embargo no significa que la Justicia haya determinado de manera definitiva que la deuda existe o que el demandado deba pagarla.
¿Se puede embargar una cuenta sueldo?
La resolución estableció límites para los fondos que tienen una protección legal especial.
Si el embargo alcanza una cuenta sueldo o una cuenta donde se depositan remuneraciones o prestaciones de la seguridad social, deberán respetarse las proporciones y condiciones establecidas por las normas vigentes.
Por lo tanto, la decisión judicial no permite retener de manera indiscriminada la totalidad del salario o de una prestación protegida.
El mismo criterio deberá aplicarse cuando esos ingresos sean acreditados en una billetera digital y puedan ser identificados como remuneraciones o prestaciones alcanzadas por un régimen especial.
Qué pasa con el dinero embargado
Banco Patagonia había solicitado que los fondos retenidos fueran transferidos a una cuenta judicial. Sin embargo, la Cámara rechazó ese pedido.
Los jueces consideraron que se trata de un embargo preventivo, cuya finalidad es asegurar los fondos para una eventual sentencia favorable al acreedor.
Por eso, las entidades financieras y plataformas alcanzadas por la medida deberán mantener indisponibles las sumas embargadas, pero no transferirlas a una cuenta judicial mientras no exista una sentencia que reconozca el derecho del banco.
La Cámara diferenció así entre una medida cautelar y una ejecución de deuda: el embargo asegura el patrimonio, pero no implica que el acreedor pueda cobrar anticipadamente.
La Justicia rechazó la inhibición general de bienes
Banco Patagonia también había solicitado una inhibición general de bienes, debido a que manifestó desconocer qué bienes pertenecían al demandado.
La Cámara rechazó por el momento ese pedido.
Los magistrados señalaron que la inhibición general tiene carácter subsidiario y excepcional. Además, consideraron insuficiente la sola afirmación del banco de que desconocía los bienes del demandado.
Según el fallo, la entidad había mantenido previamente una relación financiera con esa persona, ya que le había otorgado tarjetas de crédito y préstamos personales. Por ese motivo, el tribunal entendió que el banco podía realizar investigaciones patrimoniales antes de solicitar la inhibición.
La medida podría volver a ser analizada si los embargos resultan insuficientes y se presentan nuevos elementos que justifiquen la solicitud.
Qué es un embargo preventivo
El embargo preventivo es una medida cautelar destinada a asegurar que una eventual sentencia favorable pueda cumplirse.
No significa que el acreedor haya ganado definitivamente el juicio ni habilita, por sí solo, el cobro anticipado de la deuda.
En este caso, la Justicia consideró que existían elementos suficientes para inmovilizar determinados fondos mientras continúa el proceso judicial.
La decisión también muestra cómo los tribunales adaptan herramientas procesales tradicionales a nuevas formas de administrar dinero, como las billeteras digitales.
Qué resolvió finalmente la Cámara de Cipolletti
La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso presentado por Banco Patagonia y autorizó el embargo preventivo sobre:
cuentas y depósitos en bancos y entidades financieras;
cuentas digitales;
billeteras electrónicas.
La medida alcanza únicamente los instrumentos de los que el demandado sea titular exclusivo y debe respetar los límites establecidos para salarios y prestaciones de la seguridad social.
En cambio, la Justicia mantuvo el rechazo de la inhibición general de bienes y descartó transferir los fondos embargados a una cuenta judicial antes de que exista una sentencia definitiva.
El proceso principal deberá continuar y será la resolución final la que determine si la deuda reclamada existe y cuál es su alcance.
Qué significa el fallo para quienes tienen dinero en billeteras digitales
La resolución establece un criterio relevante: los fondos depositados en billeteras digitales pueden ser alcanzados por un embargo judicial, siempre que se cumplan los requisitos legales y dentro de los límites correspondientes.
Sin embargo, esto no significa que cualquier saldo pueda ser retenido automáticamente. La medida debe ser ordenada judicialmente, respetar las restricciones legales y limitarse al monto fijado por el tribunal.
El fallo tampoco convierte una deuda reclamada en una deuda ya reconocida. Se trata de una medida cautelar destinada a preservar fondos mientras continúa el proceso judicial.