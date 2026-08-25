La Justicia de una provincia autorizó embargos sobre cuentas bancarias y billeteras digitales por una deuda

La Justicia de Río Negro autorizó el embargo preventivo de fondos depositados en cuentas bancarias y billeteras digitales de una persona demandada por una deuda con Banco Patagonia. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Cipolletti.