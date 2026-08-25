Margarita Barrientos pidió hablar con Milei: “La gente está triste y endeudada”

Margarita Barrientos, referente social y fundadora del comedor Los Piletones, describió con preocupación la situación que atraviesan muchas familias y afirmó que “la gente está triste y endeudada”. En ese contexto, expresó su deseo de mantener una conversación con el presidente Javier Milei para plantearle las dificultades que observa diariamente.