Margarita Barrientos pidió hablar con Milei: “La gente está triste y endeudada”

Resumen para apurados
- Margarita Barrientos pidió una reunión con Javier Milei en Buenos Aires para transmitirle la crítica situación social, señalando que la gente está "triste y endeudada".
- En declaraciones radiales, la titular de Los Piletones reclamó trabajo digno, alertó sobre adultos mayores en comedores y admitió temor al carácter del mandatario.
- El pedido visibiliza el deterioro económico en los sectores vulnerables y busca abrir un canal de diálogo directo entre la referente social y el Gobierno nacional.
Margarita Barrientos, referente social y fundadora del comedor Los Piletones, describió con preocupación la situación que atraviesan muchas familias y afirmó que “la gente está triste y endeudada”. En ese contexto, expresó su deseo de mantener una conversación con el presidente Javier Milei para plantearle las dificultades que observa diariamente.
“Me gustaría conversar con él, de verdad, me gustaría sentarme con él a conversar”, sostuvo Barrientos durante una entrevista con Radio con Vos.
Margarita Barrientos quiere hablar con Javier Milei
Consultada sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el Presidente, la dirigente social reconoció que le genera cierto temor el carácter de Milei.
Cuando el periodista Alejandro Bercovich le señaló que el mandatario “es bastante difícil de carácter”, Barrientos respondió: “Eso tengo miedo. Ahí gritamos los dos y no nos vamos a entender ninguno de los dos”.
La referente social también aclaró que hace tiempo no mantiene conversaciones con el expresidente Mauricio Macri. En cambio, destacó el vínculo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien suele plantearle distintos reclamos.
“Con el jefe de Gobierno sí uno tiene algún reclamo siempre para hacer, pero siempre gracias a Dios nos soluciona”, afirmó.
“La gente tiene que tener trabajo digno”
Barrientos puso el foco en el empleo y sostuvo que el acceso a un trabajo digno resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de las familias.
“Para mí el trabajo de la gente es tan importante, siempre lo digo, la gente tiene que tener trabajo digno”, remarcó.
En ese sentido, cuestionó las situaciones que observa entre quienes concurren a los comedores y describió escenas que, según sostuvo, no deberían formar parte de la vida cotidiana de los adultos mayores.
“¿Por qué la gente tiene que estar haciendo cola? Hay frío, los abuelos parados con una ollita, una jarra para buscar leche”, planteó.
Y agregó que esas personas deberían poder comenzar el día de otra manera: “Ese abuelo tendría que levantarse a las 10 de la mañana y tomarse una taza de leche o mate”.
“La gente está triste y endeudada”
Hacia el final de la entrevista, Barrientos sostuvo que percibe un fuerte malestar entre las personas que concurren al comedor y que muchas atraviesan dificultades económicas.
“Estamos totalmente incrédulos”, afirmó.
La dirigente social contó que muchas veces intenta acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles con palabras de consuelo. Sin embargo, describió un escenario marcado por las deudas y la angustia.
“A veces uno trata de darle una palabra de consuelo. La gente está triste y endeudada”, concluyó Barrientos.
La frase resume, según la referente de Los Piletones, el impacto que la situación económica tiene sobre las familias que necesitan asistencia y que reclaman, principalmente, mejores oportunidades laborales y condiciones de vida más dignas.