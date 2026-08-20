CÓMO ESTARÁ EL TIEMPO EN TUCUMÁN este viernes 21 de agosto.

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este viernes 21 de agosto una jornada agradable en San Miguel de Tucumán, con cielo algo nublado y una máxima de 22°C.
- La temperatura oscilará entre los 9°C y 22°C, acompañada por vientos leves del sector este y nula probabilidad de precipitaciones durante el día.
- Las condiciones meteorológicas estables permitirán el normal desarrollo de actividades al aire libre sin riesgo de lluvias hacia el fin de semana.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada agradable en San Miguel de Tucumán para este viernes 21 de agosto, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 22°C y baja probabilidad de precipitaciones.
Según el pronóstico oficial, durante la madrugada se esperan condiciones ligeramente nubladas, con una temperatura cercana a los 9°C. Por la mañana, el cielo continuará con algunas nubes y la temperatura ascenderá hasta los 15°C.
Durante la tarde, el tiempo se presentará algo nublado y se alcanzará la máxima de 22°C. El viento soplará desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá hasta los 16°C. El viento será del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
¿Lloverá este viernes en Tucumán?
El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. Por lo tanto, no se esperan lluvias en San Miguel de Tucumán.
Pronóstico del tiempo para este viernes 21 de agosto
Madrugada: ligeramente nublado, 9°C.
Mañana: ligeramente nublado, 15°C.
Tarde: algo nublado, 22°C.
Noche: despejado, 16°C.
Probabilidad de lluvia: 0% durante todo el día.
Viento: del sudeste durante la madrugada y la mañana; del este por la tarde y del sur durante la noche.
De esta manera, se espera un viernes con temperaturas moderadas, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la capital tucumana.