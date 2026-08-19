Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 20 de agosto

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este jueves 20 de agosto en Tucumán una jornada soleada y sin lluvias, con un marcado ascenso térmico que alcanzará los 24 °C de máxima.
- El cambio de tiempo ocurre tras varias jornadas frías y cubiertas en la provincia, iniciando la mañana con 7 °C y cielo despejado acompañado por vientos leves del norte.
- Las condiciones agradables y el aumento de la temperatura continuarán durante el viernes y el fin de semana, favoreciendo el desarrollo de actividades al aire libre.
Después de varios días frescos, y con cielo cubierto, el tiempo dará un giro este jueves 20 de agosto en San Miguel de Tucumán. Según el pronóstico actualizado, se espera una jornada soleada, sin lluvias y con un importante ascenso de la temperatura durante la tarde.
La mínima será de 7 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24 °C. Otros pronósticos consultados ubican la máxima entre 26 °C y 27 °C, aunque coinciden en anticipar una jornada estable y con cielo despejado.
Cómo estará el tiempo durante el jueves
Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 7 °C. Por la mañana, las condiciones mejorarán y se espera cielo despejado, con una temperatura en ascenso.
Por la tarde continuará el buen tiempo, con sol y una temperatura cercana a los 24 °C. Hacia la noche el cielo seguirá despejado y el ambiente volverá a sentirse más fresco.
El pronóstico no anticipa precipitaciones para la jornada. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el jueves.
En cuanto al viento, se esperan velocidades moderadas, de entre 7 y 12 km/h, con predominio de los sectores norte y este.
El pronóstico del clima para los próximos días en Tucumán
El ascenso térmico continuará durante el viernes, cuando la temperatura máxima podría superar los 24 °C. Las previsiones coinciden en que el buen tiempo se mantendrá durante buena parte del fin de semana, aunque con algunos cambios en la nubosidad.
Así, Tucumán dejará atrás progresivamente las jornadas frías y húmedas y tendrá este jueves una jornada ideal para actividades al aire libre, con mañana fresca, tarde templada y cielo despejado.